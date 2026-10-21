Nawet 185 tysięcy złotych na samochód z PFRON. Sprawdź, kto może dostać dofinansowanie

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To już ostatni moment na zgłoszenie wniosku w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dofinansowanie sięgające nawet 185 tysięcy złotych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakupie samochodu. Termin składania dokumentów upływa jutro.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od lat prowadzi programy, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami. Jednym z najważniejszych projektów jest program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, który umożliwia otrzymanie wysokiego dofinansowania na zakup samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dzięki tej inicjatywie wiele osób z niepełnosprawnością może samodzielnie dojeżdżać do pracy, szkoły, lekarza czy aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Program pozwala na zakup zarówno nowego, jak i używanego pojazdu, pod warunkiem, że jest on odpowiednio dostosowany do przewozu osoby na wózku.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Z programu mogą skorzystać osoby, które posiadają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny, taki jak orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Kluczowym wymogiem jest również to, by osoba nie była w stanie poruszać się bez wózka inwalidzkiego.

Dodatkowe warunki, które trzeba spełnić, to:

Pisemne zobowiązanie do nieodsprzedawania pojazdu przez minimum 7 lat od otrzymania wsparcia.

Brak pobytu w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej czy zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Posiadanie obywatelstwa polskiego lub prawa stałego pobytu.

W przypadku pasażerów – zapewnienie kierowcy, który umożliwi transport osoby z niepełnosprawnością.

Brak otrzymania podobnego dofinansowania z PFRON na zakup pojazdu w ciągu ostatnich 7 lat oraz na jego doposażenie w ciągu ostatnich 3 lat.

Jakie samochody można kupić z dofinansowaniem?

Program obejmuje zarówno nowe, jak i używane samochody osobowe, które muszą być dostosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Najważniejszym warunkiem jest to, by osoba korzystająca z wózka mogła zajmować miejsce kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka na fotel samochodu. Takie pojazdy wyposażone są w specjalne rampy, obniżone podłogi czy systemy mocowania, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Ile można otrzymać? Szczegółowe progi dofinansowania

Wysokość wsparcia zależy od wartości pojazdu oraz tego, czy samochód będzie przeznaczony dla kierowcy, czy pasażera. Program przewiduje różne progi procentowe dofinansowania:

Dla kierowcy:

Do 150 000 zł – 80 proc. dofinansowania,

Od 150 000 zł do 250 000 zł – 50 proc.,

Od 250 000 zł do 300 000 zł – 30 proc.,

Powyżej 300 000 zł – brak wsparcia.

Dla pasażera:

Do 130 000 zł – 85 proc. dofinansowania,

Od 130 000 zł do 200 000 zł – 50 proc.,

Od 200 000 zł do 230 000 zł – 30 proc.,

Powyżej 230 000 zł – brak wsparcia.

Dla przykładu, kupując samochód dla kierowcy za 300 000 zł brutto, można otrzymać 185 000 zł dofinansowania. W przypadku auta dla pasażera za 230 000 zł – wsparcie wyniesie 154 500 zł.

Jak złożyć wniosek? Terminy i formalności

Wnioski o dofinansowanie składa się wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Do logowania niezbędny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany. W pierwszym etapie należy wypełnić formularz online i dołączyć cyfrowe kopie wymaganych dokumentów, takich jak:

orzeczenie o niepełnosprawności,

zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza specjalistę nie wcześniej niż 120 dni przed złożeniem wniosku),

prawo jazdy (jeśli dotyczy),

przewidywana cena pojazdu.

Po wstępnej weryfikacji wnioskodawca ma 14 dni na ewentualne uzupełnienie dokumentacji. Następnie oddział PFRON analizuje zgłoszenie i podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia.

W 2026 roku nabór wniosków rozpoczął się 5 października o godzinie 10:00 i potrwa do 22 października, do godziny 9:59. Warto zaznaczyć, że w tej edycji programu VIII tura naboru została unieważniona z powodu błędów systemowych, dlatego nabór został powtórzony, aby zapewnić wszystkim równe szanse.

Po pozytywnej decyzji i podpisaniu umowy z PFRON, beneficjent może przystąpić do zakupu pojazdu. Wypłata dofinansowania następuje po przedstawieniu faktury końcowej oraz protokołu odbioru samochodu. Środki trafiają bezpośrednio na konto sprzedawcy. Umowa o dofinansowanie obowiązuje do 31 października roku następującego po roku naboru, co daje czas na spokojne sfinalizowanie wszystkich formalności.