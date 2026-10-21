Nawet 185 tysięcy złotych na samochód z PFRON. Sprawdź, kto może dostać dofinansowanie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od lat prowadzi programy, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami. Jednym z najważniejszych projektów jest program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, który umożliwia otrzymanie wysokiego dofinansowania na zakup samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Dzięki tej inicjatywie wiele osób z niepełnosprawnością może samodzielnie dojeżdżać do pracy, szkoły, lekarza czy aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Program pozwala na zakup zarówno nowego, jak i używanego pojazdu, pod warunkiem, że jest on odpowiednio dostosowany do przewozu osoby na wózku.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Z programu mogą skorzystać osoby, które posiadają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny, taki jak orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Kluczowym wymogiem jest również to, by osoba nie była w stanie poruszać się bez wózka inwalidzkiego.
Dodatkowe warunki, które trzeba spełnić, to:
- Pisemne zobowiązanie do nieodsprzedawania pojazdu przez minimum 7 lat od otrzymania wsparcia.
- Brak pobytu w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej czy zakłady opiekuńczo-lecznicze.
- Posiadanie obywatelstwa polskiego lub prawa stałego pobytu.
- W przypadku pasażerów – zapewnienie kierowcy, który umożliwi transport osoby z niepełnosprawnością.
- Brak otrzymania podobnego dofinansowania z PFRON na zakup pojazdu w ciągu ostatnich 7 lat oraz na jego doposażenie w ciągu ostatnich 3 lat.
Jakie samochody można kupić z dofinansowaniem?
Program obejmuje zarówno nowe, jak i używane samochody osobowe, które muszą być dostosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Najważniejszym warunkiem jest to, by osoba korzystająca z wózka mogła zajmować miejsce kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka na fotel samochodu. Takie pojazdy wyposażone są w specjalne rampy, obniżone podłogi czy systemy mocowania, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort podróżowania.
Ile można otrzymać? Szczegółowe progi dofinansowania
Wysokość wsparcia zależy od wartości pojazdu oraz tego, czy samochód będzie przeznaczony dla kierowcy, czy pasażera. Program przewiduje różne progi procentowe dofinansowania:
Dla kierowcy:
- Do 150 000 zł – 80 proc. dofinansowania,
- Od 150 000 zł do 250 000 zł – 50 proc.,
- Od 250 000 zł do 300 000 zł – 30 proc.,
- Powyżej 300 000 zł – brak wsparcia.
Dla pasażera:
- Do 130 000 zł – 85 proc. dofinansowania,
- Od 130 000 zł do 200 000 zł – 50 proc.,
- Od 200 000 zł do 230 000 zł – 30 proc.,
- Powyżej 230 000 zł – brak wsparcia.
Dla przykładu, kupując samochód dla kierowcy za 300 000 zł brutto, można otrzymać 185 000 zł dofinansowania. W przypadku auta dla pasażera za 230 000 zł – wsparcie wyniesie 154 500 zł.
Jak złożyć wniosek? Terminy i formalności
Wnioski o dofinansowanie składa się wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Do logowania niezbędny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany. W pierwszym etapie należy wypełnić formularz online i dołączyć cyfrowe kopie wymaganych dokumentów, takich jak:
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza specjalistę nie wcześniej niż 120 dni przed złożeniem wniosku),
- prawo jazdy (jeśli dotyczy),
- przewidywana cena pojazdu.
Po wstępnej weryfikacji wnioskodawca ma 14 dni na ewentualne uzupełnienie dokumentacji. Następnie oddział PFRON analizuje zgłoszenie i podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia.
W 2026 roku nabór wniosków rozpoczął się 5 października o godzinie 10:00 i potrwa do 22 października, do godziny 9:59. Warto zaznaczyć, że w tej edycji programu VIII tura naboru została unieważniona z powodu błędów systemowych, dlatego nabór został powtórzony, aby zapewnić wszystkim równe szanse.
Po pozytywnej decyzji i podpisaniu umowy z PFRON, beneficjent może przystąpić do zakupu pojazdu. Wypłata dofinansowania następuje po przedstawieniu faktury końcowej oraz protokołu odbioru samochodu. Środki trafiają bezpośrednio na konto sprzedawcy. Umowa o dofinansowanie obowiązuje do 31 października roku następującego po roku naboru, co daje czas na spokojne sfinalizowanie wszystkich formalności.