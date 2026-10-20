Możesz dostać nawet 19 tys. zł. Już od 20 października 2026 r.

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Ruszają nowe dopłaty do magazynów energii i magazynów ciepła. We wtorek 20 października o godzinie 9.00 startuje nabór wniosków. W budżecie programu jest miliard złotych. Kto może otrzymać dotację i w jakiej wysokości? Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki?

Dotacje na przydomowe magazyny energii i magazyny ciepła. Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla prosumentów, czyli podmiotów jednocześnie produkujących i zużywających energię.

Posiadacze mikroinstalacji OZE przyłączonej do sieci elektroenergetycznej mogą ubiegać się o dofinansowanie do urządzenia wspierającego autokonsumpcję: magazynu energii i magazynu ciepła.

O dofinansowanie w programie mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy, nie pełnomocnikiem) - umowę sprzedaży energii, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji OZE.

Wnioskodawcą nie może być osoba fizyczna, która ma zawartą umowę kompleksową - umowę sprzedaży energii, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą pod adresem tożsamym z adresem instalacji mikroinstalacji OZE oraz powiązanym z nią przedmiotem dofinansowania: magazynem energii i /lub ciepła (umowa kompleksowa nie może być zawarta na działalność gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę).

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Wysokość dotacji. Ile można otrzymać?

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 19 tys. zł dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE). Dofinansowanie udzielane jest w formie bezzwrotnej jako dotacja.

Dofinansowanie otrzymać można do magazynu energii w formie dotacji do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 800 zł/1kWh pojemności nominalnej, a łączna wartość dotacji nie może przekroczyć:

16 tys. zł na jeden magazyn energii dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (rozliczanie wartościowe);

dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. (rozliczanie wartościowe); 8 tys. zł na jeden magazyn energii dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-metering (rozliczanie ilościowe).

Dofinansowanie do magazynu ciepła w formie dotacji do 30 proc. kosztów kwalifikowanych wynieść może nie więcej niż 1 tys. zł na jeden magazyn ciepła.

Dodatkowe dofinansowanie. Ile i dla kogo?

Możliwe jest uzyskanie dodatkowego dofinansowania do 2 tys. zł., ale nie więcej niż 50 proc. kosztu kwalifikowanego zakupu i montażu magazynu energii w przypadku:

zakupu i wymiany falownika na hybrydowy (bądź na urządzenie tożsame, umożliwiające współpracę magazynu energii z instalacją OZE) wyprodukowanego na terenie UE, niezbędnego do poprawnego funkcjonowania magazynu energii, lub

(bądź na urządzenie tożsame, umożliwiające współpracę magazynu energii z instalacją OZE) wyprodukowanego na terenie UE, niezbędnego do poprawnego funkcjonowania magazynu energii, lub zakupu magazynu energii wyprodukowanego na terenie UE.

Powyższe dofinansowanie można uzyskać jednokrotnie, bez względu na liczbę ww. inwestycji.

Wymagane dokumenty

Przy składaniu wniosku o dotację konieczne są następujące dokumenty: