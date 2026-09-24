Gigantyczna pula na wsparcie i aktywizację. Można zyskać nawet 500 tys. zł dotacji

Sześć kierunków pomocy – na co można dostać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje aż sześć kierunków wsparcia.
Największa część środków, bo aż 67 procent, zostanie przeznaczona na projekty zwiększające samodzielność osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe środki podzielono na:
- wejście osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy (14 proc. puli),
- wzrost aktywności w różnych dziedzinach życia (10 proc.),
- zapewnienie dostępu do informacji (3 proc.),
- poprawę jakości funkcjonowania otoczenia (4 proc.),
- upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych i wiedzy o niepełnosprawności (2 proc.).
Warto pamiętać, że organizacje mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski, ale nie więcej niż dwa w jednym kierunku pomocy.
Kto może sięgnąć po dotacje?
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wysokość możliwego wsparcia zależy od doświadczenia organizacji:
- organizacje działające od 12 do 24 miesięcy mogą wnioskować o maksymalnie 100 tys. zł na projekt (50 tys. zł w kierunku 3),
- organizacje z co najmniej dwuletnim stażem i bez wcześniejszych umów z PFRON – do 500 tys. zł,
- w kierunku 5 (poprawa otoczenia) limit to 350 tys. zł, a w kierunku 6 (kampanie społeczne) nawet 1 mln zł, pod warunkiem udokumentowanego doświadczenia w realizacji dużych projektów społecznych.
Wkład własny i szczegółowe zasady
Każda organizacja musi zadeklarować wkład własny – jego wysokość zależy od wybranego kierunku pomocy i wynosi od 1 procenta do nawet 40 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wkład niefinansowy (osobowy lub rzeczowy) nie może przekroczyć 60 proc. wymaganego minimum, z wyjątkiem niektórych typów projektów.
Warto zwrócić uwagę na szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych kierunków, np. w projektach związanych z wejściem na rynek pracy co najmniej 20 proc. beneficjentów musi zostać zatrudnionych, a w kampaniach społecznych wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w realizacji podobnych działań.
Jak i kiedy złożyć wniosek?
Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie, przez system iPFRON+.
Nabór potrwa od 23 września 2026 roku (od godziny 12:00) do 27 października 2026 roku (do godziny 12:00).
Organizacje mogą złożyć do trzech wniosków, ale nie więcej niż dwa w jednym kierunku pomocy. Możliwe jest także składanie wniosków wspólnych.