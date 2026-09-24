Gigantyczna pula na wsparcie i aktywizację. Można zyskać nawet 500 tys. zł dotacji

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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił właśnie nowy konkurs „Czas na aktywność”, skierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na realizację projektów w 2027 roku rząd przeznaczy aż 400 milionów złotych. Wnioski można składać od 23 września do 27 października 2026 roku – wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez system iPFRON+.

Sześć kierunków pomocy – na co można dostać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje aż sześć kierunków wsparcia.

Największa część środków, bo aż 67 procent, zostanie przeznaczona na projekty zwiększające samodzielność osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe środki podzielono na:

- wejście osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy (14 proc. puli),

- wzrost aktywności w różnych dziedzinach życia (10 proc.),

- zapewnienie dostępu do informacji (3 proc.),

- poprawę jakości funkcjonowania otoczenia (4 proc.),

- upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych i wiedzy o niepełnosprawności (2 proc.).

Warto pamiętać, że organizacje mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski, ale nie więcej niż dwa w jednym kierunku pomocy.

Kto może sięgnąć po dotacje?

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wysokość możliwego wsparcia zależy od doświadczenia organizacji:

- organizacje działające od 12 do 24 miesięcy mogą wnioskować o maksymalnie 100 tys. zł na projekt (50 tys. zł w kierunku 3),

- organizacje z co najmniej dwuletnim stażem i bez wcześniejszych umów z PFRON – do 500 tys. zł,

- w kierunku 5 (poprawa otoczenia) limit to 350 tys. zł, a w kierunku 6 (kampanie społeczne) nawet 1 mln zł, pod warunkiem udokumentowanego doświadczenia w realizacji dużych projektów społecznych.

Wkład własny i szczegółowe zasady

Każda organizacja musi zadeklarować wkład własny – jego wysokość zależy od wybranego kierunku pomocy i wynosi od 1 procenta do nawet 40 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wkład niefinansowy (osobowy lub rzeczowy) nie może przekroczyć 60 proc. wymaganego minimum, z wyjątkiem niektórych typów projektów.

Warto zwrócić uwagę na szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych kierunków, np. w projektach związanych z wejściem na rynek pracy co najmniej 20 proc. beneficjentów musi zostać zatrudnionych, a w kampaniach społecznych wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w realizacji podobnych działań.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie, przez system iPFRON+.

Nabór potrwa od 23 września 2026 roku (od godziny 12:00) do 27 października 2026 roku (do godziny 12:00).

Organizacje mogą złożyć do trzech wniosków, ale nie więcej niż dwa w jednym kierunku pomocy. Możliwe jest także składanie wniosków wspólnych.