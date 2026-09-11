Koniec z „tylko gotówką” w Niemczech. Rząd szykuje rewolucję w sklepach i restauracjach

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Niemiecki rząd szykuje rewolucję w handlu i gastronomii. Od 2027 roku wszystkie sklepy, restauracje oraz firmy usługowe w Niemczech będą miały obowiązek oferowania klientom co najmniej jednej formy płatności cyfrowej. Nowe przepisy, przygotowane przez tamtejsze ministerstwo finansów, mają nie tylko ułatwić codzienne zakupy, ale również stać się kluczowym narzędziem w walce z praniem pieniędzy i unikaniem podatków.

Niemieckie ministerstwo finansów pracuje nad projektem, który wprowadzi istotne zmiany w sposobie płacenia za towary i usługi. Według najnowszych założeń od 2027 roku sklepy, restauracje i firmy usługowe będą zobowiązane do umożliwienia klientom płatności nie tylko gotówką, ale także w co najmniej jednej cyfrowej formie płatności. O planach resortu poinformowała agencja dpa.

Celem projektu jest zapewnienie wyboru konsumentom oraz dostosowanie rynku do dynamicznych zmian w preferencjach płatniczych. „Chcemy, by przedsiębiorstwa wszędzie tam, gdzie towary i usługi opłacane są na miejscu, oferowały cyfrową formę płatności” – czytamy w projekcie ustawy.

Wybór metody płatności po stronie przedsiębiorcy

Zgodnie z propozycją ministerstwa, to przedsiębiorca zdecyduje, którą formę płatności cyfrowej wdroży w swoim punkcie. Warunkiem będzie jednak, by była to metoda powszechnie stosowana w Europie. Nowe przepisy nie oznaczają rezygnacji z gotówki – sklepy i restauracje nadal będą zobowiązane do jej przyjmowania.

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Planowane zmiany nie obejmą organizacji niekomercyjnych, takich jak amatorskie kluby sportowe czy stowarzyszenia dobroczynne. Dzięki temu płatności gotówkowe pozostaną podstawową formą rozliczeń w sektorze społecznym.

Gotówka czy karta? Zmieniające się nawyki Niemców

Obecnie niemieckie sklepy i restauracje nie mają obowiązku akceptowania płatności bezgotówkowych. W praktyce to właśnie mniejsze sklepy, sklepy nocne (Spaeti) oraz niektóre restauracje najczęściej nie przyjmują kart płatniczych lub umożliwiają płatność kartą dopiero od określonej kwoty.

Tymczasem według danych Niemieckiego Banku Federalnego, w 2025 roku Niemcy częściej płacili cyfrowo niż gotówką – aż 55 procent transakcji detalicznych odbyło się bez użycia banknotów i monet. Wciąż jednak płatności gotówkowe pozostają popularne wśród osób starszych, z ograniczeniami zdrowotnymi, o niższych dochodach oraz słabszych kompetencjach cyfrowych.

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Cios w szarą strefę i pranie pieniędzy

Ministerstwo finansów podkreśla, że upowszechnienie płatności cyfrowych to nie tylko wygoda dla konsumentów, ale także skuteczny sposób na walkę z przestępstwami finansowymi. „Płatności cyfrowe pomagają w zwalczaniu uchylania się od podatków, prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych” – argumentują autorzy projektu.

Projekt przepisów ma zostać przyjęty jeszcze w 2026 roku, a ich wdrożenie planowane jest na 2027 rok. Nowelizacja przepisów wynika z zapisów umowy koalicyjnej, zawartej przez rząd chadeckich CDU i CSU oraz socjaldemokratów z SPD.