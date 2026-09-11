Koniec z „tylko gotówką” w Niemczech. Rząd szykuje rewolucję w sklepach i restauracjach

Niemieckie ministerstwo finansów pracuje nad projektem, który wprowadzi istotne zmiany w sposobie płacenia za towary i usługi. Według najnowszych założeń od 2027 roku sklepy, restauracje i firmy usługowe będą zobowiązane do umożliwienia klientom płatności nie tylko gotówką, ale także w co najmniej jednej cyfrowej formie płatności. O planach resortu poinformowała agencja dpa.
Celem projektu jest zapewnienie wyboru konsumentom oraz dostosowanie rynku do dynamicznych zmian w preferencjach płatniczych. „Chcemy, by przedsiębiorstwa wszędzie tam, gdzie towary i usługi opłacane są na miejscu, oferowały cyfrową formę płatności” – czytamy w projekcie ustawy.
Wybór metody płatności po stronie przedsiębiorcy
Zgodnie z propozycją ministerstwa, to przedsiębiorca zdecyduje, którą formę płatności cyfrowej wdroży w swoim punkcie. Warunkiem będzie jednak, by była to metoda powszechnie stosowana w Europie. Nowe przepisy nie oznaczają rezygnacji z gotówki – sklepy i restauracje nadal będą zobowiązane do jej przyjmowania.
Planowane zmiany nie obejmą organizacji niekomercyjnych, takich jak amatorskie kluby sportowe czy stowarzyszenia dobroczynne. Dzięki temu płatności gotówkowe pozostaną podstawową formą rozliczeń w sektorze społecznym.
Gotówka czy karta? Zmieniające się nawyki Niemców
Obecnie niemieckie sklepy i restauracje nie mają obowiązku akceptowania płatności bezgotówkowych. W praktyce to właśnie mniejsze sklepy, sklepy nocne (Spaeti) oraz niektóre restauracje najczęściej nie przyjmują kart płatniczych lub umożliwiają płatność kartą dopiero od określonej kwoty.
Tymczasem według danych Niemieckiego Banku Federalnego, w 2025 roku Niemcy częściej płacili cyfrowo niż gotówką – aż 55 procent transakcji detalicznych odbyło się bez użycia banknotów i monet. Wciąż jednak płatności gotówkowe pozostają popularne wśród osób starszych, z ograniczeniami zdrowotnymi, o niższych dochodach oraz słabszych kompetencjach cyfrowych.
Cios w szarą strefę i pranie pieniędzy
Ministerstwo finansów podkreśla, że upowszechnienie płatności cyfrowych to nie tylko wygoda dla konsumentów, ale także skuteczny sposób na walkę z przestępstwami finansowymi. „Płatności cyfrowe pomagają w zwalczaniu uchylania się od podatków, prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych” – argumentują autorzy projektu.
Projekt przepisów ma zostać przyjęty jeszcze w 2026 roku, a ich wdrożenie planowane jest na 2027 rok. Nowelizacja przepisów wynika z zapisów umowy koalicyjnej, zawartej przez rząd chadeckich CDU i CSU oraz socjaldemokratów z SPD.