Bolesne wieści dla kierowców. „Bezprecedensowe podwyżki cen paliw”

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„Paliwa bez wyjątku będą drożeć” - prognozują analitycy portalu e-petrol.pl. Za litr Pb95 w przyszłym tygodniu będziemy płacić już ok 8 zł, a za diesla - od 8,94 zł do nawet 9,07 zł.

Zdaniem analityków stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen.

Ceny paliw dotkliwie rosną

„Wizyty na stacjach paliw w ostatnich dniach nie należą do przyjemnych - każdego dnia ceny wszystkich gatunków paliw dotkliwie rosną, budząc także obawy o poziom cen artykułów przemysłowych i poziom inflacji” - ocenili eksperci portalu. Ich zdaniem w obliczu braku perspektyw zakończenia działań wojennych i globalnych problemów rafinacji paliw gotowych możliwości dalszych wzrostów nie wygasają.

„Najnowsza prognoza na okres 14–20 września 2026 roku przynosi kolejne bolesne wiadomości dla kierowców. Paliwa bez wyjątku będą drożeć” - uważają eksperci portalu.

Zgodnie z danymi e-petrol.pl, aktualnie na stacjach nadal najtańszy jest autogaz kosztujący 2,95 zł/l. Bezołowiowa 95-oktanowa benzyna kosztuje 7,89 zł/l, a 98-oktanowa - 8,76 zł/l. Diesel jest od niej o grosz tańszy - 8,75 zł/l.

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Jakie ceny w nowym tygodniu?

Analitycy prognozują, że ceny w przyszłym tygodniu (od 14 do 20 września) mogą wzrosnąć. Uważają, że cena Pb95 będzie wahać się od 7,86 zł do 7,99 zł za litr, a Pb98 od 8,74 do 8,87 zł/l. Diesel może sięgnąć nawet 9,07 zł/l, a LPG powinien zmieścić się w przedziale 2,96 - 3,05 zł/l.

„W notowaniach hurtowych z 11 września 2026 roku widać wyraźne zróżnicowanie kierunków, w jakich zmierzają ceny poszczególnych paliw. Benzyna bezołowiowa 98 kosztuje obecnie 6845 zł za metr sześcienny, co oznacza spadek o 253 zł w porównaniu do poprzedniej soboty, podczas gdy Pb95 tanieje o 239 zł i kosztuje 6078 zł/m sześc. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na rynku diesla i paliwa opałowego, które w tym samym okresie mocno drożeją. Olej napędowy notuje wzrost o 134 zł, osiągając poziom 7168 zł za metr sześcienny, a cena oleju opałowego rośnie o 118 zł, zatrzymując się na poziomie 5669 zł/m sześc.” - poinformowali analitycy.