"Był osobowością integralną i autentyczną, nie używał w życiu politycznym masek, które trzeba zdejmować, gdy gasną światła kamer i człowiek wraca do domu. Zawsze był sobą" – mówił o zamordowanym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu jego przyjaciel Aleksander Hall. Był on jednym z uczestników uroczystej sesji Rady Miasta.

Hall podkreślił, że najważniejszą cechą prezydenta Gdańska była dobroć.



Paweł był wspaniałym, dobrym człowiekiem, wspaniały mężem, ojcem, synem, bratem i przyjacielem. Była w nim naturalna otwartość i troska o losy innych ludzi - wyliczał. Tej postawie dał wyraz w swym ostatnim wystąpieniu publicznym tuż przed zbrodniczym zamachem na jego życie, gdy mówił: "Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności, to jest cudowny czas dzielenia się dobrem, jesteście kochani" - przypomniał. Dodał, że te słowa można uznać za testament Adamowicza.





Hall podkreślił, że bohaterom Solidarności i twórcom wolnej Polski Paweł Adamowicz okazywał wielki szacunek i odważnie stawał w ich obronie, gdy ich zasługi były podważane. Wielkim szacunkiem darzył Lecha Wałęsę, Bogdana Borusewicza, Tadeusza Mazowieckiego - powiedział. Podzielił ponadto opinię b. prezydenta Bronisława Komorowskiego, że Paweł Adamowicz mógł odegrać w polskiej polityce ważną rolę. Miał wszelkie moralne, intelektualne i polityczne cechy predestynujące go do pełnienia najważniejszych i najbardziej odpowiedzialnych stanowisk państwowych. Niestety to już nie nastąpi - zauważył.



Jak mówił Hall, Adamowicz "kochał Gdańsk i Polskę". Starajmy się równać do tego wzorca, który pozostawił nam Paweł Adamowicz. Wtedy jego śmierć na pewno nie pójdzie na marne - apelował.

"Był przeciwieństwem tego, co się stało"

Pierwszy raz, od kiedy jestem radnym miasta Gdańska, a jest to od 1998 roku, nie mogę powitać pana prezydenta Pawła Adamowicza. Był obecny zawsze, kiedy działo się coś ważnego. Radni, gdańszczanie mogli liczyć na jego obecność - mówił w czasie sesji były przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek.

Samorządowiec podkreślił, że ciężka praca Adamowicza dla Gdańska została przerwana nieoczekiwanie i tragicznie. Odszedł dużo za wcześnie, brutalnie zamordowany. Sam był przeciwieństwem tego, co się stało - spokojny, wyważony, dobry człowiek - mówił.

Paweł Adamowicz - jak zaznaczył Oleszek - mimo że wiele dokonał dla swojego miasta, miał dopracowaną wizję jego dalszego rozwoju. Był pełen pomysłów, sił i zapału. Miał przecież dopiero 53 lata. Właśnie wygrał wybory, rozpoczął kolejną swoją kadencję, otoczony wspaniałymi i oddanymi ludźmi i ukochaną rodziną - wskazywał. Zawsze szukający porozumienia, bez agresji, otwarty i przyjazny - te cechy zjednywały mu przyjaciół, ale i pracowników, których motywował do pracy na rzecz Gdańska - wspominał.

