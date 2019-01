Europejskie Centrum Solidarności wieczorem wspomnień zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W spotkaniu udział mają wziąć bliscy zamordowanego, jego przyjaciele i współpracownicy.

Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat / Leszek Szymański / PAP

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18. "Myślimy o prezydencie Pawle Adamowiczu z wielką wdzięcznością. Nie mówimy - "żegnaj". Na niedzielne popołudnie zaprosiliśmy bliskich Pawła Adamowicza, przyjaciół i współpracowników, żeby powspominać i nadać sens naszym łzom. Prezydenta nie ma już z nami, ale jego dzieła pozostały, a wizja Gdańska wciąż jest aktualna" - napisał dział media w niedzielę dział promocji i PR Europejskiego Centrum Solidarności (ECS).

Głos mają zabrać m.in. przyjaciele zmarłego prezydenta Gdańska Aleksander Hall i prezydent Sopotu Jacek Karnowski, a także pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Nie wiadomo jeszcze, kto z bliskich zmarłego przybędzie do ECS.



Centrum poinformował, że wszystkie wejściówki na niedzielne wydarzenie zostały już rozdysponowane, "w ciągu kilkudziesięciu minut od rozpoczęcia rejestracji wieczorem w sobotę, 19 stycznia". Spotkanie ma być transmitowane na stronie www.gdansk.pl.





O 19:55 na Targu Węglowym "Światełko dla Pawła"

Grupa gdańszczan organizuje z kolei wieczorem w centrum miasta spotkanie "Światełko dla Pawła". Zaopatrzeni w latarki i inne źródła światła mieszkańcy mają oddać hołd Pawłowi Adamowiczowi i zaprotestować przeciwko przemocy.

Spotkanie planowane jest na godz. 19:55 na gdańskim Targu Węglowym, na którym tydzień temu, o tej samej porze, odbywał się gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie tej imprezy Paweł Adamowicz został kilkakrotnie ugodzony nożem.



Zaproszenie na spotkanie, które jest oddolną inicjatywą gdańszczan, ukazało się na jednym z portali społecznościowych. Do wczesnego niedzielnego popołudnia chęć udziału w nim zadeklarowało już kilka tysięcy osób.



Spotkanie zatytułowane "Światełko do Pawła przeciw agresji i nienawiści" ma potrwać 5 minut i odbyć się w ciszy. Organizatorzy proszą uczestników o przyniesienie telefonów, latarek itp. "Chodź i zaświeć z nami, z Orkiestrą do Pawła. Wszyscy chodźcie, pozdrówmy w ciszy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, pożegnajmy go i wyraźmy kategoryczny sprzeciw przemocy i złu" - apelują.



"W godzinie największej tragedii obecnych ludzkich dziejów w grodzie gdańskim rozświetlmy swoje serca. (...) Orkiestra to My dlatego, zagrajmy w ciszy na bis, zapalmy wielkie światełko Pawłowi, właśnie o 19:55 w tą niedziele, właśnie tam, gdzie pojawiło się zło" - napisano też na profilu społecznościowym zaznaczając, że spotkanie jest "inicjatywą obywatelską całkowicie sercem pokierowaną".



"Przeciw przemocy, przeciw agresji, świecimy do Pawła ile się da. On na pewno by przyszedł, wsparł nas i zaświecił przeciw złu na tym świecie. Jesteśmy mu to winni" - podkreślono w internetowym zaproszeniu.



W ubiegłą niedzielę prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. Samorządowiec trafił do szpitala, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. W sobotę urna z prochami Adamowicza spoczęła w kaplicy św. Marcina w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.