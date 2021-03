Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 marca - przewiduje opublikowane w piątek rozporządzenie Rady Ministrów. Zasiłek przysługuje m.in. w razie zamknięcia z powodu Covid-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 28 marca / Florian Van Eenoo / PAP/PANORAMIC

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z poprzednim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 14 marca. W piątek opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów, które wydłuża ten termin o kolejne dwa tygodnie.

Dla kogo zasiłek?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu Covid-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.



Miesięczny zasiłek opiekuńczy - zarówno dodatkowy z powodu Covid-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych - wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.



Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.