Nowy ratunek dla branży turystycznej i powrót studentów do nauki - w nadchodzącym tygodniu te wydarzenia mogą zdominować polską gospodarkę.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Zacznie działać nowa tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej.

Turyści nie będą już musieli czekać 180 dni na zwrot pieniędzy za wycieczkę, która została odwołana. Teraz ten czas będzie obejmował 30 dni.

Tarcza turystyczna wprowadza też dodatkowe postojowe i zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych firm turystycznych, które najmocniej ucierpiały.



W nadchodzącym tygodniu zaczyna się rok akademicki. Wielu studentów wróci do nauki, ale zdalnej. To ogromny problem dla właścicieli mieszkań, bo zainteresowanie nimi będzie mniejsze. To zaś przełoży się na niższe ceny najmu.