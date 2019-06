Przesłuchanie Donalda Tuska oraz jego urzędników przed komisją śledczą VAT, kolejne podejście do walki o ratowanie hutnictwa i dla wielu z nas długi weekend. Oto gospodarcze zapowiedzi nadchodzącego tygodnia.

Już jutro ma się odbyć przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją śledczą do spraw VAT. Na poprzednim były premier się nie stawił.

Pojutrze natomiast przesłuchani mają zostać Jacek Cichocki, czyli były szef kancelarii premiera, były minister spraw wewnętrznych i były koordynator specsłużb oraz Adam Jasser -były wiceszef komitetu stałego rady ministrów. To najważniejsze przesłuchania dotyczące zjawiska wielkich wyłudzeń podatkowych.



Ważne będzie także posiedzenie rządu. Na nim ministrowie ponownie spróbują zająć się ustawą o rekompensatach za podwyżki cen prądu dla wielkiego przemysłu. To kluczowe dla przetrwania hutnictwa w Polsce.



Przyszły tydzień to dla wielu także długi weekend. Niestety z drogimi paliwami. Benzyna kosztuje średnio 5 złotych 25 groszy, a olej napędowy 5 złotych 19 groszy.