Na 10 dni przed wejściem w życie ustawy o wakacjach kredytowych zapanowało zamieszanie. Każdy z banków inaczej ustala, od kiedy będzie można składać wnioski o zawieszenie rat. Kredytobiorcy będą się pilnować, bo nawet kilka godzin spóźnienia będzie kosztować tyle co miesięczna rata.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przepisy, które prezydent podpisał 7 lipca, wejdą w życie dokładnie 29 lipca. Zgodnie z ustawą od tego dnia klienci powinni mieć możliwość składania wniosków o zawieszenie rat. Z rozwiązania w tym roku będzie można skorzystać przez 4 miesiące. Przepisy jasno mówią jednak, że muszą być to dwa miesiące z trzeciego (został tylko sierpień i wrzesień) i dwa z czwartego kwartału. To oznacza, że aby w pełni skorzystać z zawieszenia rat, musi ono obowiązywać od najbliższej - sierpniowej.

Największy polski bank - PKO BP - na swojej stronie internetowej informuje, że wnioski o wakacje kredytowe będzie przyjmować dopiero od 1 sierpnia, mimo że ustawa wejdzie w życie 3 dni wcześniej. Co więc z klientami, których spłata raty wypada właśnie pierwszego dnia miesiąca? W odpowiedzi na nasze pytania PKO BP pisze: Bank udostępni wnioski o zawieszenie najpóźniej 1 sierpnia 2022 r. Zgodnie z zapisami ustawy, okres zawieszania obowiązuje od daty doręczenia wniosku - tj. jeśli klient złoży wniosek 1 sierpnia, to okres zawieszania jedno- lub dwumiesięczny (w zależności od deklaracji klienta na wniosku) rozpocznie się 1 sierpnia tego roku. Wniosek będzie można złożyć w serwisie transakcyjnym iPKO oraz w oddziałach. Spodziewamy się, że klienci w większości skorzystają z możliwości złożenia wniosku online (do czego zachęcamy) dlatego ruch w tym kanale może być w pierwszych dniach większy.

Podobnie - od 1 sierpnia - wnioski przyjmować będzie też Bank Millenium. Spłatę kredytu Bank Millennium zawiesi z dniem złożenia wniosku w Millenet lub z dniem wpływu papierowego wniosku do banku. Jeśli płatność raty wypada w dniu złożenia wniosku, należy złożyć go do godziny 19:00 danego dnia - pisze Millennium w przesłanym do RMF FM komunikacie. Osoby, które nie korzystają z bankowości elektronicznej, wnioski będą mogły złożyć w oddziałach banku.

Na taką politykę sceptycznie patrzy rząd. Rzecznik gabinetu minister Piotr Muller sugerował dziś na briefingu, że umożliwianie składania wniosków dopiero od 1 sierpnia nie spełnia wymogów ustawy. Przepisy ustawy wchodzą w życie 28 [29 - przyp. red.] lipca. W związku z tym banki powinny realizować obowiązki wynikające z ustawy - przekonywał Muller.

Składanie wniosku jeszcze w lipcu będzie możliwe między innymi w mBanku, który także liczy, że klienci oświadczenia prześlą internetowo. Bank będzie gotowy na przyjmowanie wniosków o wakacje kredytowe zgodnie z przepisami od dnia wejścia ustawy w życie. Wnioski będzie można składać przez bankowość elektroniczną - przekazał nam wicerzecznik banku Piotr Rutkowski.