Seniorzy wpisani do Krajowego Rejestru Długów mają do spłaty prawie 800 tys. zobowiązań na ponad 5,7 mld złotych. Suma robi wrażenie, ale statystycznie to o ponad pół mld zł mniej niż rok wcześniej - wynika z danych KRD. Rekordzista ma do oddania ponad 8 mln zł.

