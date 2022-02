Yuval Harari, autor światowego bestsellera “Sapiens. Od zwierząt do bogów”, pierwszy raz na żywo w Polsce. Już 11 maja otworzy Impact’22 – najważniejsze wydarzenie technologiczno-gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej.

/ Materiały prasowe

Ostatnie dwa lata to dla całego świata czas nieustannych spowolnień powodowanych epidemicznymi ograniczeniami i przyspieszeń potrzebnych do nadgonienia straconego dystansu. Kreatywność i innowacyjność z dnia na dzień przestały być pustymi sloganami, a skuteczność w odnajdywaniu nowych dróg i rozwiązań stała się podstawowym warunkiem przetrwania w nowej normalności. Dlatego ważniejszy niż kiedykolwiek stał się dostęp do najświeższej wiedzy i najlepszych praktyk ze świata, który umożliwia Impact’22.

Impact’22 to nie tylko przestrzeń dla rozmów o trendach, kierunkach zmian i rozwoju, ale również najważniejszych dyskusji branżowych mających realny wpływ na ich przyszłość. To jedno z najważniejszych i największych wydarzeń technologiczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. To wyjątkowe miejsce, w którym spotyka się biznes, nauka, nowoczesne technologie i administracja publiczna.

Na pięciu scenach Impact’22 ponad 400 wyjątkowych gości z Polski i zagranicy będzie rozmawiać i dzielić się swoimi wnioskami w ramach 18 obszarów tematycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 11-12 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Już teraz swoje uczestnictwo zapowiedzieli najwyżsi rangą przedstawiciele administracji publicznej i decydenci z firm takich jak Mastercard, Google, Dell Technologies, BGK, Volkswagen, Allegro, AstraZeneca czy BNP Paribas. Impact przyzwyczaił już swoją publiczność do wyjątkowego grona mówców. Podczas Impact’21 byli to m.in. była sekretarz stanu Hillary Clinton, premier Mateusz Morawiecki, Natalia Hatalska, były rektor Uniwersytetu w Cambridge prof. Leszek Borysewicz czy Anna Lewandowska. Nie inaczej będzie tym razem.

Gwiazdą światowego formatu, która otworzy Impact’22 będzie prof. Yuval Noah Harari. Ten pochodzący z Izraela historyk, filozof i pisarz jest jednym z najwybitniejszych światowych wizjonerów, i skrupulatnie śledzonych współczesnych myślicieli. Jego książki “Sapiens: od zwierząt do bogów", “Homo deus. Krótka historia jutra" oraz "21 lekcji na XXI wiek" stały się międzynarodowymi bestsellerami. Sprzedane w ponad 35 milionach egzemplarzy bestsellery prof. Yuvala Noah Harariego przetłumaczono do tej pory na 65 języków, w tym polski.

Kolejnym wyjątkowym gościem podczas Impact’22 będzie prof. Erin Meyer. Meyer od lat poświęca się analizie i rozwiązywaniu problemów związanych ze złożonością różnic kulturowych, z którymi spotykają się menedżerowie globalnych koncernów. Pomaga firmom zmieniać kultury organizacyjne na takie, które sprzyjają elastyczności i innowacyjności oraz przygotowuje strategie dla poprawy efektywności projektów na całym świecie. Globalną rozpoznawalność przyniosła jej książka, którą napisała razem z prezesem Netflix pt: “Gdy regułą jest brak reguł" o tym jak ważnym czynnikiem sukcesu dla Netflixa jest jego wyjątkowa kultura organizacyjna.

Przy okazji Impact tradycyjnie odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących, a wśród nich okrągłe stoły branżowe, warsztaty biznesowe oraz koktajle networkingowe. Rejestracja uczestników jest już otwarta, a liczba biletów ograniczona. https://impactcee.com/impact/2022/



/Materiały prasowe