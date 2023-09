Sprzedawcy energii elektrycznej będą mogli obniżyć cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 r. - przewiduje opublikowane w poniedziałek rozporządzenie ministra klimatu. "Wysokość rabatu wyniesie ponad 120 złotych netto. Oznacza to, że ceny energii w bieżącym roku będą niższe niż w 2022 roku, a gospodarstwa domowe ze średnim zużyciem otrzymają „darmowy” miesięczny rachunek" - informuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W związku z zablokowaniem przez opozycyjny Senat ustawy, która zakładała 5% obniżkę cen za energię elektryczną, zużytą w 2023 roku, rząd postanowił wprowadzić alternatywne rozwiązanie polegające na wprowadzeniu obowiązku przyznania gospodarstwom domowym przez sprzedawców energii upustu w wysokości ponad 120 zł. My dotrzymujemy słowa i chronimy Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego i wzrostem cen energii elektrycznej - podkreśla cytowany w komunikacie Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Co trzeba zrobić, by skorzystać z obniżki? Należy spełnić jeden z warunków, wśród których są m.in. zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r., potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu, wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną lub zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego.

W przypadku spełnienia przed odbiorcę jednego ze wskazanych w projekcie warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić "bez zbędnej zwłoki", nie później niż na ostatniej fakturze w 2023 r.