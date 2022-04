To już ostatni dzwonek na złożenie wniosku o 500 plus na okres 2022/2023. Jeżeli chcesz uniknąć przerwy w wypłacaniu świadczenia, wniosek musi trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 30 kwietnia. Co ważne, od tego roku ZUS przyjmuje wnioski w sprawie 500 plus wyłącznie on-line.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Aby otrzymywać świadczenie 500 plus konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 2022 roku ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie on-line. Jak złożyć wniosek o 500 plus? Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć tylko elektronicznie. Można to zrobić za pomocą PUE ZUS. Możliwe jest także złożenie wniosku o 500 plus dzięki portalowi Emp@tia. Jeżeli korzystamy z bankowości elektronicznej, również tam znajdziemy możliwość złożenia wniosku. Ma ją teraz większość banków:

Alior Bank S.A,

Bank PKO BP,

Bank Pocztowy S.A,

BNP Paribas S.A,

BPS S.A,

Credit Agricole Bank Polska S.A.,

Getin Noble Bank S.A.,

ING Bank Śląski S.A,

mBank S.A., Millennium S.A,

Nest Bank S.A,

PEKAO S.A.,

Santander,

SGB-Bank S.A.,

SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik. Co ważne! Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku. Komu przysługuje 500 plus? Świadczenie wychowawcze może otrzymać rodzic na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów. Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. Jeśli dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych>>>