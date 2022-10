Sejm przyjął ustawę umożliwiającą samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 tys. zł.

Za ustawą opowiedziało się 303 posłów, przeciwko głosowało 14. Od głosu wstrzymało się 118 posłów. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Sejm uchwalił ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Na mocy tych przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez: własne jednostki organizacyjne, wybrane spółki, np. komunalne, umowę ze składem węgla, umowę z inną gminą. Zaznaczono, że gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie.

Sasin: 11 mln ton węgla przypłynie do Polski

Od pierwszego momentu kiedy wybuchła wojna na Ukrainie (...) spółki skarbu państwa zgodnie z decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego i moją, podjęły natychmiastowe zakupy węgla na rynkach międzynarodowych - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przed głosowaniem sejmowym nad ustawą. Dzięki temu do końca tego roku do Polski przypłynie ponad 11 mln ton węgla, z czego większość już dotarła. Jest w tej chwili przesiewana i kierowana do indywidualnych odbiorców, ale również do ciepłowni, do większości ciepłowni samorządowych, które do ostatniej chwili kupowały węgiel rosyjski - mówił wicepremier.

Dostarczamy im ten węgiel (...) tak jak będziemy dostarczać do każdego polskiego domu, do każdego polskiego rolnika, do każdej polskiej firmy, do każdej ciepłowni, do każdej elektrowni - mówił. Bo jesteśmy rządem odpowiedzialnym i wiemy, że jest to dzisiaj polska racja stanu i polskiego bezpieczeństwa energetycznego - skomentował.

Minister aktywów państwowych zaapelował do opozycji, by nie utrudniała samorządom w sprowadzaniu węgla. Nie przeszkadzajcie im w tym. Jeśli któryś z samorządowców nie chce działać na rzecz swoich mieszkańców to my go do tego nie zmuszamy - powiedział. Samorządy najlepiej czują, jaką mają rolę i jak mogą mieszkańcom pomagać. My dzisiaj dajemy samorządom narzędzie do tego, aby móc pomagać. żeby móc do polskich domów dostarczać węgiel - stwierdził.

Już tysiąc samorządów wystąpiło dzisiaj do nas, do spółek skarbu państwa, wystąpiło o to, żeby móc odebrać węgiel i sprzedać go do mieszkańców według zasad, które zaproponowaliśmy w tej ustawie. Ponad tysiąc - poinformował Sasin. To są samorządowcy, którzy rozumieją na czym polega ich rola - skonstatował.

Faktury korygujące

Projekt ustawy w zeszłym tygodniu przyjęła Rada Ministrów. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin informował, że samorządy, które kupiły wcześniej węgiel po wyższej cenie, dostaną faktury korygujące.

Węgiel może być sprzedawany taniej niż 2000 zł, ale nie drożej niż 2000 zł, plus do tego jest przecież ta dopłata 1000 zł do tony, która już jest realizowana - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Każde gospodarstwo domowe będzie mogło początkowo kupić w ten sposób dwie tony węgla. Żeby jednak zapewnić wszystkim bez wyjątku węgiel, to chcemy, żeby na początku ta dystrybucja odbywała się w wielkości nie wyższej niż dwie tony (...) węgla na gospodarstwo domowe, które jeszcze tego węgla nie kupiło - dodał.