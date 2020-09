W wakacje ok. 40 proc. hoteli odnotowało spadek przychodów przynajmniej o połowę - wynika z badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Co więcej, 75 proc. hoteli nie spodziewa się zwiększenia sprzedaży usług dzięki bonowi turystycznemu do 2021 r.

Zdj. ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Z ankiety wynika, że 86 proc. obiektów podczas tegorocznych wakacji odnotowało przychody na poziomie niższym lub bez zmian wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Dla 38 proc. hoteli był to spadek o 50 proc. lub więcej.



Jak zaznaczyła Izba, również w przypadku hoteli wypoczynkowych tegoroczny sezon wakacyjny nie zalicza się do udanych - 70 proc. z nich miało przychody na poziomie niższym lub bez zmian niż w analogicznym okresie ub.r., z czego 17 proc. zanotowało spadek o 50 proc. lub więcej - czytamy.



Z badania wynika, że 31 proc. obiektów odnotowało średnią frekwencję poniżej 30 proc., a 23 proc. zakończyło wakacyjny sezon z frekwencją od 30 proc. do 60 proc.



Średnia sierpniowa frekwencja w hotelach jest lepsza niż w lipcu, jednak wciąż wypada blado w porównaniu do ubiegłorocznych wakacji - wskazał prezes IGHP Ireneusz Węgłowski. W hotelach w dużych miastach i obiektach konferencyjnych sytuacja jest wciąż bardzo zła - dodał.

Jak oceniany jest bon turystyczny?



W ocenie Izby bon turystyczny nie pomógł hotelom. Wskazała ona, że w ostatnim tygodniu lipca hotele mogły rejestrować się w katalogu bazy i do końca sierpnia zrobiło to 85 proc. ankietowanych hoteli.



"Jednak tylko 28 proc. obiektów uznała, że miał on wpływ na sprzedaż w sierpniu i tak samo 28 proc. uważa, że bon wykreował dodatkowy popyt na usługi hotelowe. Równie słabo oceniana jest realna pomoc bonu w zwiększeniu sprzedaży usług hotelowych w kolejnych miesiącach tego roku, ale także w roku 2021 - aż 75 proc. obiektów nie widzi takiej perspektywy" - czytamy.



Według IGHP, na bardzo niskim poziomie utrzymuje się ruch gości zagranicznych - 75 proc. hoteli odnotowało udział poniżej 10 proc. "Natomiast segment tzw. przyjęć okolicznościowych notuje słaby wynik - 81 proc. hoteli wskazało ich udział poniżej 10 proc." - podano.



Jak poinformowała Izba, badanie zostało przeprowadzone online w dniach 4-8 września 2020 r. W ankiecie wzięło udział 304 hoteli we wszystkich województwach.