Jeżeli w ten weekend planujecie zakupy, to lepiej byście mieli przy sobie gotówkę. Aż sześć banków zapowiada na najbliższe dwa dni przerwy techniczne.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Jeżeli jesteście klientami Alior Banku, to dziś od godziny 19:00 do 22:00 (przynajmniej) nie skorzystacie z systemu inwestycyjnego. Dodatkowo od północy, aż do 7:00 rano nie będzie działać cała bankowość internetowa w Aliorze.

Podobne przerwy zapowiada Credit Agricole. Może być więc kłopot z płaceniem za zakupy w internecie od północy do 7:00 w sobotę (9 maja). Niedostępne będą płatności internetowe Przelew Online, Blik, usługi bankowości internetowej oraz mobilnej. Podczas prac serwisowych klienci banku nie będą mogli skontaktować się z infolinią.

Noc z soboty na niedzielę to natomiast utrudnienia dla klientów banku Millennium. Mogą pojawić się chwilowe utrudnienia lub niedostępność Millenetu, aplikacji mobilnej oraz płatności Blik, internetowych oraz kartami debetowymi, kredytowymi i korporacyjnymi.

Również Getin Bank w nocy z soboty na niedzielę zaplanował przerwę techniczną. Od 23:50 do 7:00 rano niedostępna będzie bankowość internetowa oraz mobilna.

W przyszłym tygodniu natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek klienci ING nie będą mogli skorzystać z bankomatów. Z powodu prac serwisowych od godziny 1:30 do 3:00 klienci banku mogą mieć ograniczoną możliwość wpłat i wypłat gotówki z urządzeń Planet Cash/ING. We wtorek między 8:00 a 8:30 niedostępne będą usługi API.