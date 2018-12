Od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł. Najniższe wyniosą 1100 zł. Zakłada to nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowela zakłada, że w marcu 2019 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1100 zł. Obecnie jest to 1029,80 zł.