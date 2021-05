Ogłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany podatkowe mają wejść w życie od nowego roku - ustalili dziennikarze RMF FM. Ulgi socjalne i szerszy dostęp do lekarzy dopiero rok później. Tak wygląda wstępny harmonogram wprowadzania zmian, które dla wielu przedsiębiorców będą oznaczać podwyżkę podatków.

(zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

W sobotę podczas konwencji PiS zaprezentowany został program Polski Ład. Składa się on z następujących obszarów: Planu na zdrowie, Uczciwej pracy - godnej płacy, Dekady rozwoju, Rodziny i domu w centrum życia, Polski - naszej ziemi, Przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek, Dobrego klimatu dla firm, Czystej energii - czystego powietrza, CyberPoland 2025, Złotej jesień życia.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas prezentacji programu zapowiedział podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych.

"Likwidujemy szkodliwy, niesprawiedliwy i degresywny system podatkowy, a z drugiej strony podnosimy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Czyli 65 proc. emerytur, a także najniższa płaca będzie bez podatku" - obliczał.

"Kolejny mechanizm obniżenia podatków to podwyższenie drugiej stawki podatkowej. W tej chwili jest to 85 tys. zł rocznie, a będzie 120 tys. Jest to pierwsza podwyżka od 12 lat" - dodał.

Zmiany od 2022 roku - co one oznaczają



Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda ustalił, że te zmiany podatkowe mają wejść w życie od nowego roku. Rząd rusza teraz z konsultowaniem ustaw podatkowych i będzie chciał je uchwalić do końca listopada.

To by oznaczało, że już od 2022 roku wszyscy przedsiębiorcy zarabiający na rękę poniżej 4,5 tysiąca złotych płaciliby niższe podatki, a wszyscy zarabiający więcej - wyższe.

W przypadku osób na etacie od nowego roku osoby zarabiające na rękę poniżej 8 200 złotych zyskają, a powyżej stracą.

Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, one już od stycznia mają zostać w pełni oskładkowane, a od kolejnego roku zlikwidowane.

Od 2023 roku ma też zacząć obowiązywać zniesienie limitów do lekarzy specjalistów. Dopiero wtedy też - najwcześniej - mają ruszyć dopłaty - jednorazowe 12 tysięcy za urodzenie drugiego lub kolejnego dziecka.

Marek Suski broni Polskiego Ładu: Większość skorzysta

To jest nowy system, który ma sprawić, że będzie sprawiedliwie. Sprawiedliwe jest to, żeby ci, którzy zarabiają mniej, nie płacili większych podatków niż ci, którzy zarabiają więcej - mówił Marek Suski o propozycjach podatkowych zawartych w programie Polski Ład, jaki w sobotę na konwencji PiS został zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Większość skorzysta - tak poseł PiS odpierał zarzuty, że nowe regulacje uderzą w osoby zarabiające ok. 7 000 zł netto.

I dodał: To nie jest propozycja dla ludzi, którzy mają 9 mieszkań. To jest propozycja dla tych, co mają mieszkanie, które całe życie spłacają albo nie mają zdolności kredytowej i nie mają szans na to, żeby się kiedykolwiek usamodzielnić.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM zapowiedział także, że projekty ustaw do rozwiązań Nowego Ładu "będą pojawiały się sukcesywnie".