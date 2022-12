Na rynku polis OC znów zaskoczenie – wbrew wszelkim przewidywaniom ceny obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu znów spadły – średnio to koszt 495 złotych – wynika z najnowszego raportu RMF FM i Rankomat. „Wygląda na to, że ubezpieczyciele mają związane ręce” – mówi ekspert firmy, Grzegorz Demczyszak. Podniesienie cen przez jedno towarzystwo, spowoduje odpływ klientów do innej firmy, a wzrosty u wszystkich zakładów spotkają się ze śledztwem UOKiK. A kierowców w przyszłym roku czekają zmiany – przede wszystkim wyższe kary.

Po październiku, w którym w większość regionów ceny wzrosły po raz pierwszy od lat, przebijając barierę 500 złotych, odnotowaliśmy duże spadki. Ale nawet mimo to roczna dynamika obniżek wyhamowuje - dziś jest o 11,3 proc. taniej niż przed rokiem. Jeszcze we wrześniu było to 16 proc., w lipcu 18 proc., mimo że było drożej niż dziś.

Ceny OC listopad 2021 vs listopad 2022 rok kwota obniżka 2021 558 2022 495 11,3

Ceny OC od 2021 od 2021 r. cena OC styczeń 630 luty 606 marzec 597 kwiecień 620 maj 616 czerwiec 605 lipiec 606 sierpień 605 wrzesień 596 październik 576 listopad 558 grudzień 553 sty.22 543 lut.22 544 mar.22 537 kwi.22 515 maj.22 513 cze.22 499 lip.22 497 sie.22 499 wrz.22 499 paź.22 501 lis.22 495

To dlatego, że poprzedni rok zafundował nam duże obniżki w stawkach polis OC. Wówczas w 12 miesięcy średnia cena spadła niemal o 80 złotych. Później te spadki nie były już tak zauważalne, co widać w statystykach.

W ostatnim miesiącu nie było wyjątków wśród 16 województw.

Cena OC listopad 2022, województwa województwa podkarpackie 413 opolskie 427 świętokrzyskie 434 lubelskie 435 podlaskie 441 śląskie 453 małopolskie 454 warmińsko-maz. 467 lubuskie 469 wielkopolskie 473 kuj-pomorskie 490 łódzkie 507 zachodniopom 516 dolnośląskie 534 mazowieckie 547 pomorskie 584

Nieco inaczej wyglądała sytuacja w dużych miastach, gdzie obniżki, jeśli były, były zdecydowanie bardziej wyraźne.

Na obniżkę ok. 30 zł mogli liczyć kierowcy z Opola, Wrocławia i Rzeszowa. Jednak w niektórych z nich odnotowaliśmy również podwyżki. Największą w Łodzi, na poziomie 17 złotych, następnie w Gorzowie, w wysokości 13 złotych i w Poznaniu 9 zł.

Drobniejsze wzrosty miały miejsce w Warszawie i Białymstoku.

Cena OC w listopadzie 2022, miasta miasto wojewódzkie Opole 445 Rzeszów 466 Katowice 478 Kielce 478 Lublin 485 Białystok 509 Bydgoszcz 520 Olsztyn 520 Gorzów Wielk. 526 Kraków 532 Poznań 582 Szczecin 588 Warszawa 618 Wrocław 623 Łódź 626 Gdańsk 679

Od wielu miesięcy eksperci ostrzegają - ta bańka musi pęknąć. Tak tanio nie było od lat, a w otoczeniu wszystko drożeje.

Wprawdzie niektóre zakłady ubezpieczeń podniosły już ceny obowiązkowych ubezpieczeń, ale podwyżki dotyczyły zazwyczaj wybranych grup kierowców, szczególnie tych którzy nie jeżdżą bezpiecznie. Przy tak dużej konkurencji nie ma to znacznego wpływu na średnie ceny, obliczone dla całego rynku OC - mówi ekspert Rankomat.

A więc trwa walka o klienta, a przy tak prostym produkcie, jakim jest polisa OC, jedynym drogą konkurowania jest wojna cenowa.

Obserwując obecną sytuację cenową, możemy pokusić się o stwierdzenie, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają związane ręce. Podwyżka cen polis tylko w jednej firmie oznacza dla niej utratę klienta, ponieważ odejdzie on do konkurencji. Z kolei wspólne podniesienie stawek, przez wszystkie zakłady ubezpieczeń nie jest możliwe, bo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mógłby to uznać za niedozwoloną zmowę cenową - tłumaczy Grzegorz Demczyszak.

Od początku listopada ubezpieczyciele muszą też przestrzegać rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, co również powinno wpłynąć na stawki polis OC, ale jeszcze tego w danych nie widać.

Jak podkreśla analityk Rankomat rekomendacje KNF nie odnoszą się bezpośrednio do oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe cen: Wskazują one tylko oczekiwany sposób postępowania ubezpieczycieli w zakresie organizacji i zarządzania procesem likwidacji szkód. KNF chce w ten sposób zapewnić zgodność działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa i zapobiec naruszeniu interesów ubezpieczonych i ubezpieczających. Oczywiście, stosowanie się do rekomendacji KNF i podniesienie standardów likwidacji szkód, przy wysokiej inflacji i coraz wyższych cenach części zamiennych oraz usług, powinno wymusić na niektórych towarzystwach podniesienie stawek OC.

A czy tak się stanie? Okaże się za kilka miesięcy.

Zmiany w 2023 roku

Polica OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego zarejestrowanego w Polsce pojazdu. Z tym przepisem nie ma dyskusji, nawet jeśli nie korzystamy z auta czy jest ono uszkodzone.

W żadnym wypadku nie można zaniedbać zakupu polisy OC na zarejestrowany w Polsce samochód - przypomina ekspert Rankomat. Zgodnie z ustawą, nawet jeśli nie jest on używany, powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Ten obowiązek dotyczy także osób, które są właścicielami poważnie uszkodzonych pojazdów. Mogą oni co najwyżej czasowo wycofać samochód osobowy z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i na ten czas obniżyć wysokość składki OC, o co najmniej 95 proc. - radzi Grzegorz Demczyszak.

Jest to o tyle ważne, że od stycznia brak wykupionego OC może nas uderzyć po kieszeni, bo rosną kary. Są one bezpośrednio uzależnione od ustawowego minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, a to wzrośnie w 2023 roku dwa razy - w styczniu i w lipcu - co wynika z bardzo wysokich odczytów inflacyjnych. Minimalna pensja wyniesie odpowiednio 3490 zł i 3600 zł.

To oznacza, że dwa razy w roku wzrośnie także wysokość opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu - ostrzega Demczyszak. Od 1 stycznia najwyższa kara za brak ważnej polisy powyżej 14 dni dla posiadaczy ciężarówek, ciągników i autobusów wzrośnie odpowiednio do 10 150 zł i 10 350 zł. Właściciele samochodów osobowych zapłacą z kolei 6 770 zł i 6 900 zł.

Warto więc ustawić sobie przypomnienie, by wykupić obowiązkowe ubezpieczenie.