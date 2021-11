Ropa naftowa w USA tanieje już trzecią sesję. W czwartek uwaga inwestorów skieruje się na posiedzenie państw sojuszu OPEC+, który dokona oceny obecnej polityki podażowej grupy - informują maklerzy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na grudzień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 80,13 USD, mniej o 0,90 proc. W środę surowiec staniał o 3,6 proc.



Brent na ICE w Londynie w dostawach na styczeń jest wyceniana po 81,56 USD za baryłkę, niżej o 0,52 proc., po spadku w środę o 3,2 proc.



Członkowie sojuszu OPEC+ spotkają się w czwartek, aby dokonać przeglądu polityki produkcyjnej tej grupy.



Państwa z sojuszu - zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - co miesiąc podwyższają dostawy surowca o 400 tys. baryłek dziennie.

Przewidywane podwyższanie produkcji

Teraz na rynkach oczekuje się, że OPEC i jego sojusznicy będą trzymać się zasady o stopniowym podwyższaniu produkcji i w grudniu zwiększą ją o 400 tys. b/d, pomimo apeli odbiorców ropy na świecie, w tym Stanów Zjednoczonych, o większe dostawy.



Tymczasem w USA zapasy ropy naftowej w ubiegłym tygodniu wzrosły o 3,29 mln baryłek, czyli o 0,76 proc. do 434,10 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).



Zapasy te wzrosły już po raz 5. w ciągu ostatnich 6 tygodni.



Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 2,16 mln baryłek, czyli o 1,73 proc. do 127,12 mln baryłek - podał DoE.



Spadły za to zapasy benzyny - o 1,49 mln baryłek, czyli o 0,69 proc. do 214,26 mln baryłek.

USA i Iran wznawiają rozmowy

Na rynkach pojawia się pewna nadzieja na większe dostawy ropy, bo USA i Iran mają jeszcze w tym miesiącu - 29 listopada - wznowić rozmowy na temat ożywienia porozumienia nuklearnego.



USA i Iran nie rozmawiają "twarzą w twarz", a za pośrednictwem europejskich i rosyjskich przedstawicieli. W Wiedniu odbędzie się już 7. runda tych rozmów.



Główny negocjator nuklearny ze strony Iranu, wiceminister spraw zagranicznych Ali Bagheri Kani, powiedział, że wznowienie rozmów z USA zostało uzgodnione z Enrique Morą, wysłannikiem UE, który pośredniczy w negocjacjach Stanów Zjednoczonych z Iranem.



Mamy nadzieję, że kiedy irańska delegacja wróci do Wiednia pod koniec tego miesiąca, będzie gotowa do negocjacji, szybko i w dobrej wierze - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Trump zrezygnował z porozumienia nuklearnego

Były prezydent USA Donald Trump zrezygnował z porozumienia nuklearnego z Iranem w 2018 r. Od tamtej pory Stany Zjednoczone nałożyły szereg sankcji, które "krępują" gospodarkę Iranu i spowodowały spadek sprzedaży irańskiej ropy.



Nie jestem w tej kwestii (negocjacji USA-Iran) szczególnie optymistyczny - mówi tymczasem Trita Parsi, wiceprezes Quincy Institute for Responsible Statecraft.



Aby tak się stało, po obu stronach potrzebna jest znacznie większa kreatywność i wola polityczna - dodaje.



Powrót do porozumienia nuklearnego umożliwiłby zwiększenie przepływów ropy z Iranu na globalne rynki paliw.