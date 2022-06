W tym roku wielkość środków z KPO w postaci grantów i pożyczek może wynieść do 12 mld zł. W przyszłym roku to będzie około 30 mld zł - powiedziała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Szefowa resortu finansów odniosła się również do informacji o możliwości przedłużenie tarcz antyinflacyjnych.

Szacujemy, że wydatkowanie środków z KPO rozpocznie się w IV kw. 2022 r. KPO zakłada, że Polska otrzyma w sumie 158,5 mld zł, w tym 106,9 mld zł w postaci dotacji i 51,6 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek. W tym roku wielkość środków z KPO w postaci grantów i pożyczek może wynieść do 12 mld zł. W przyszłym roku to będzie około 30 mld zł. Kumulacja przypada na lata 2024 - 2025. Wtedy w ramach KPO Polska może otrzymać środki rzędu 40-50 mld rocznie - powiedziała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Dodała, że Polska będzie chciała jak najszybciej wystąpić o wypłatę pierwszej transzy pieniędzy z KPO. Przypomniała, że inwestycje zapisane w programie zostały już uruchomione, bo środki na ich prefinansowanie w kwocie 4 mld zł zapewnił Polski Fundusz Rozwoju. To zaś sprawiło, że - według Rzeczkowskiej - większość kamieni milowych, warunkujących wypłatę I transzy środków, jest już spełniona.

W Ministerstwie Finansów chcemy zrealizować 13 projektów w ramach transformacji cyfrowej, a co do kamieni milowych, jakie mamy spełnić, to są reforma budżetu, zmiany w stabilizującej regule wydatkowej i preferencje dla osób starszych, które osiągnęły już wiek emerytalny ale chcą pozostać na rynku pracy. Z tego zrealizowane zostały zmiany w regule wydatkowej, bo fundusze celowe weszły do finansów publicznych, zrealizowane zostały także preferencje dla osób starszych, które chcą pozostać na rynku pracy, w postaci PIT 0 dla seniorów. Co do reformy budżetu, to zostały już opublikowane wytyczne dla nowej klasyfikacji budżetowej, do tego jeszcze dochodzi zmiana ustawy o finansach publicznych, na którą mamy czas do 2025 r. - powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. W jego ramach Polska ma otrzymać 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu KPO zostanie przeznaczona na cele klimatyczne (42,7 proc.) oraz na transformację cyfrową (20,85 proc.).

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO, co jest konieczne dla uruchomienia pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. KE zastrzegła, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN).

"Trwają analizy dotyczące tarcz antyinflacyjnych"

Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji w sprawie kształtu nowelizacji budżetu na 2022 r., za wcześnie jest także, aby mówić o założeniach budżetu na rok 2023, które zostaną przedstawione do połowy czerwca - powiedziała Rzeczkowska.

Poinformowała, że obecnie trwają analizy dotyczące tarcz antyinflacyjnych.

Wprowadzenie Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej to ważne narzędzie, które co prawda oznacza istotne uszczuplenie dochodów budżetowych państwa, ale wspiera nas w walce z inflacją. Przedłużyliśmy działanie tarcz do 31 lipca 2022 r., ale jeśli będzie taka potrzeba, ich działanie będzie przedłużone. Jednak przy pracach nad decyzją o przedłużeniu tarcz będziemy brali pod uwagę sposób wychodzenia z tych tarcz i ewentualne skutki dla inflacji, jakie będą się wiązać z rezygnacją z tarcz - powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Jeszcze w czerwcu propozycje zmian w podatku CIT

Minister finansów zapowiedziała także, że jeszcze w tym miesiącu powinny zostać zaprezentowane propozycje resortu dotyczące zmian w podatku CIT, w tym w kwestii podatku minimalnego.

Od początku roku do Ministerstwa Finansów napływało szereg pytań i wątpliwości interpretacyjnych, związanych głównie z podatkiem minimalnym. I już w najbliższym czasie, w czerwcu, podejmiemy działania dotyczące nowelizacji tej ustawy. Chcemy jednak, tak jak było w przypadku PIT, zacząć od bardzo intensywnych konsultacji z przedsiębiorcami. Bierzemy pod uwagę również to, że zmieniły się mocno okoliczności gospodarcze, bo kiedy w ubiegłym roku planowaliśmy minimalny podatek, nie spodziewaliśmy się, że będzie wojna. I te konsultacje powinny nam odpowiedzieć na pytanie, czy konieczna jest modyfikacja w zakresie podatku minimalnego, czy też lepsze będzie inne rozwiązanie - stwierdziła Magdalena Rzeczkowska.

W podatkowej części Polskiego Ładu, która weszła w życie 1 stycznia br. wprowadzono minimalny podatek dochodowy. Obejmuje on firmy, które wcześniej nie płaciły podatku dochodowego lub płaciły go na mikroskopijnym poziomie.

W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc. a stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc. Do tego dochodzi jeszcze stosowanie zerowej stawki na podstawowe produkty żywnościowe i na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Poza tym niedawno do 31 lipca przedłużono obniżkę obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw. Wprowadzono także obniżkę akcyzy na lekki olej opałowy.

W ustawie budżetowej na 2022 r. zapisano, że wydatki budżetu w całym roku mają wynieść 521,8 mld zł, dochody 491,9 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie powinien przekroczyć 29,9 mld zł. Po kwietniu budżet miał nadwyżkę w wysokości 9,2 mld zł. Jednak według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów, tegoroczna ustawa budżetowa będzie nowelizowana.