​W poniedziałek podpisano umowy na budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu w Zachodniopomorskiem. Będziemy pilnować każdego dnia, żeby za cztery lata tunel został rzeczywiście otwarty - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Uroczystość podpisania umów odbyła się na placu w centrum Świnoujścia.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że uroczystość jest dla "scalania" Polski "symboliczna". Podkreślił, że "dzisiaj jest smutna i symboliczna data w historii Polski" - 17 września, "kiedy Związek Sowiecki napadł w ślad za Niemcami hitlerowskimi na Polskę" i jest to "symboliczna data rozdarcia Polski". Ale ten ruch, który dzisiaj przeprowadzamy, jest działaniem odwrotnym, jest działaniem właśnie scalania Polski, jest działaniem, które ma doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście Polska była jedna, żeby była połączona drogami - zaznaczył szef rządu.

Będziemy pilnować każdego dnia, żeby tunel za cztery lata został rzeczywiście otwarty, żeby to połączenie okazało się faktem, żeby przełamać coś, co było charakterystyczną cechą wielu lat poprzednich - tę niemożność, imposybilizm - powiedział Morawiecki. Wierzę, że przez takie inwestycje jak ta nie tylko będziemy sklejać Polskę w wymiarze materialnym, infrastrukturalnym, symbolicznym, międzyludzkim, ale pokażemy też, na co stać Polskę w wymiarze rozwojowym i gospodarczym - dodał.

Zdaniem szefa rządu to jest więc symboliczny dzień, w którym "przełamujemy wiele dotychczasowych schematów".

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński podkreślił, że podpisanie umowy na budowę tunelu to "wydarzenie o symbolice historycznej". Jego zdaniem, bez determinacji samorządowców i woli rządu nie doszłoby do podjęcia decyzji o budowie tunelu w Świnoujściu.

Umowy z wykonawcą i z inżynierem kontraktu podpisał ze strony miasta prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Tunel wybuduje konsorcjum firm PORR S.A. (lider konsorcjum), PORR Bau GmbH, Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S oraz Energopol - Szczecin S.A. Inżynierem kontraktu jest konsorcjum Sweco Consulting z Poznania.

Jak będzie wyglądał tunel?

Premier Mateusz Morawiecki / Marcin Bielecki / PAP

Najważniejszą częścią projektu ma być tunel o długości 1,76 km, który pozwoli kierowcom przejechać pod Świną. Wartość inwestycji to ok. 913 mln zł, a dofinansowania unijnego - 776 mln zł. Środki na inwestycję pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wartość kontraktu na zaprojektowanie i budowę wynosi ponad 793 mln zł, a koszt inżyniera kontraktu to ponad 21 mln zł.

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela rzeka Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie.

Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym 1,44 kilometra jednorurowego tunelu drążonego. Średnica wewnętrzna tunelu będzie wynosić 12 metrów, zostanie w nim wykonana dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości po 3,5 metra, poniżej jezdni powstanie również galeria ewakuacyjna.

Tunel ma być rozwiązaniem komunikacyjnych problemów miasta. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości, co powoduje często długi czas oczekiwania na prom, i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne.