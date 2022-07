Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych. To mniej niż spodziewali się analitycy. Oni zapowiadali, że dzisiejsza podwyżka wyniesie 75 punktów bazowych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

RPP podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 6,5 proc., stopa lombardowa do 7 proc., a stopa depozytowa do 6 proc., stopa redyskontowa weksli do 6,55 proc. a stopa dyskontowa weksli do 6 proc.

Uchwała RPP wejdzie w życie od piątku, 8 lipca.

To dziesiąta z rzędu podwyżka stóp procentowych NBP w cyklu rozpoczętym w październiku 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej na początku czerwca podniosła stopy procentowe o 75 pkt. bazowych.

Najmniejsze bezrobocie od trzech dekad

Z kolei z wczorajszych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec czerwca wyniosła 4,9 proc. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż w maju i najmniej od 32 lat.

Według danych resortu w czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 819,7 tys. bezrobotnych.

Od ponad trzech dekad nie było tak dobrej sytuacji na rynku pracy. Tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata temu. W sierpniu 1990 r. było to 4,5 proc. - komentowała minister rodziny Marlena Maląg.

Według wstępnych danych MRiPS w końcu czerwca 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 819,7 tys. bezrobotnych. To 30,5 tys. mniej niż przed miesiącem i 173,7 tys. mniej niż przed rokiem. Po raz ostatni w lipcu 1990 r. w rejestrach urzędów pracy zarejestrowanych było mniej bezrobotnych. Wtedy było to 699 tys. osób.