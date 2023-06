Początek lipca to ważna data dla osób do 45. roku życia, które nie mają własnego mieszkania, a bardzo by chciały. W życie wchodzi ustawa o kredytach hipotecznych z rządowymi dopłatami. Dzięki nim będzie można wziąć kredyt na mieszkanie z jedynie 2-procentowym oprocentowaniem, czyli 4 razy niższym od zwykłego. Niektóre banki już przyjmują wnioski od 2 tygodni, inne zaczną to robić dopiero w poniedziałek. Poniżej krótki poradnik.

W lipcu wchodzi ​bezpieczny kredyt 2 procent / Shutterstock 1 lipca wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt 2 proc." z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa. "Bezpieczny kredyt 2 procent" to program wsparcia dla kredytobiorców, którzy kupują pierwsze mieszkanie lub dom. Dzięki temu kredyt jest sporo tańszy w obsłudze niż zwykła hipoteka. Co to jest bezpieczny kredyt 2 procent? Bezpieczny kredyt 2 procent to specjalny rodzaj kredytu stworzony na mocy ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. O kredyt można wnioskować w niemal wszystkich bankach. Dzięki państwowym dopłatom jego oprocentowanie przez pierwszych 10 lat będzie wynosić 2 procent + marża banku. Po tym czasie oprocentowanie ma wrócić do poziomu rynkowego. Cała oferta jest przeznaczona dla osób poniżej 45. roku życia, które nie mają jeszcze własnego lokalu. 1. Kto może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2 procent? Z programu może skorzystać każda osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Uwaga: W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że w warunek 45 lat spełnia choć jedna dorosła osoba. Uwaga 2: Warunek "wcześniejszego nie posiadania nieruchomości" nie dotyczy osób, które odziedziczyły kiedyś mniej niż połowę udziału w jakiejś nieruchomości. 2. Na co można wziąć bezpieczny kredyt 2 procent? Zakup pierwszego mieszkania zarówno z nowego, jak i używanego

Zakup domu

Budowa domu

Dokończenie budowy domu

Zakup działki na której dom miałby stanąć 3. Ile można dostać w rmach bezpiecznego kredytu 2 procent Ustawa przewiduje dwie podstawowe kwoty kredytu objęte rządowymi dopłatami: 600 tysięcy zł dla małżeństwa albo nieformalnej pary z dzieckiem

dla małżeństwa albo nieformalnej pary z dzieckiem 500 tysięcy zł dla osoby jednej osoby 4. Ile można zyskać? Symulacja W nowym systemie raty kredytów mogą być nawet o połowę niższe. Właśnie dlatego ta oferta jest tak interesująca dla ludzi kredytobiorców Przykład: Małżeństwo z jednym dzieckiem bierze kredyt na 550 tysięcy złotych na 30 lat. Przy kredycie bez dopłat (czyli ze średnim rynkowym oprocentowaniu 8,5%) ich rata wyniosłaby 5400 zł.

Jeżeli skorzystają z "Bezpiecznego Kredytu 2%" to rata wyniesie 2800 zł.

Pamiętajmy, że dopłaty obowiązują 10 lat. Po ich upływie rata kredytobiorcy wzrośnie (przy obecnych warunkach) do poziomu 3200 zł. 5. Od czego zacząć? Od wybrania mieszkania. Niektórzy deweloperzy już zaczynają szykować mieszkania idealnie mieszczące się w limicie cenowym. Gdy mieszkanie wybierzemy, to podpisujemy z deweloperem albo dotychczasowym właścicielem wstępną umowę i możemy iść do banku. Tam składamy wniosek o kredyt hipoteczny, a na nasz wniosek, bank w naszym imieniu występuje o dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego. 6. Czy w programie bezpieczny kredyt 2 procent są pułapki? Tak. Ustawa przewiduje przypadki, w których państwowe dotacje będziemy musieli oddać. W ten sposób nasz kredyt stanie się zwykłym kredytem, a to, co zaoszczędziliśmy, będziemy musieli oddać. Stanie się tak, jeżeli szybko nie zamieszkamy w kupowanym lub budowanym lokalu. Jakie pułapki mogą czyhać na osoby, które chcą skorzystać z bezpiecznego kredytu 2 procent, szczegółowo opisujemy TUTAJ>>> Jeśli macie więcej pytań, zajrzycie do naszego kolejnego artykułu. TUTAJ znajdziecie odpowiedzi na te najczęstsze. Od godz. 10 do 14 trwać będzie dyżur w RMF FM. Pod numerem 12 200 00 01 na wasze pytania odpowiedzą eksperci banku Pekao SA.

Opracowanie: Monika Kamińska