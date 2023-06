Z początkiem lipca w bankach pojawi się "bezpieczny kredyt 2 procent". To oferta dla osób, które chcą wziąć kredyt na pierwsze mieszkanie. Kredyty będą udzielane przez banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty. Wokół programu "bezpieczny kredyt 2 procent" pojawia się bardzo dużo pytań. Poniżej prezentujemy odpowiedź na najczęstsze.

Z początkiem lipca w bankach pojawi się "bezpieczny kredyt 2 procent" / Shutterstock

1 lipca wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt 2 proc." z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa.

Jak działa "bezpieczny kredyt 2 procent" opisujemy TUTAJ>>>

Na naszej stronie znajdziecie także tekst, w którym wyliczamy pułapki związane z nowym programem. KLIKNIJ>>>

Kto może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2 procent?

Osoby, które planują kupno lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego, nie ukończyły jeszcze 45. roku życia i nie mają lub nie miały własnej nieruchomości (nie dotyczy dziedziczenia poniżej 50% udziałów).

Jakie trzeba spełnić warunki?

Kredytobiorca powinien:

posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;

przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:

- nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

- nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

W dniu udzielenia kredytu przynajmniej jeden z kredytobiorców nie może mieć ukończonych 45 lat.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu?

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 procent powiększone o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana) banku.

Czy oprocentowanie kredytu jest stałe?

Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2 procent plus marża banku.

Czy przy bezpiecznym kredycie 2 procent jest wymagany wkład własny?

Tak. Bezpieczny kredyt 2 procent to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych.

Czy można połączyć bezpieczny kredyt 2 procent z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego"?

Tak, przewiduje się możliwość udzielenia kredytu z prawem dopłat do rat również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny. Przy czym kredytobiorcom bezpiecznego kredytu 2 procent nie będą przysługiwały spłaty rodzinne.

Czy poza oprocentowaniem kredytu są jakieś dodatkowe koszty kredytu?

Tak. Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

Co się stanie, gdy zakończy się 10-letni okres obniżonego oprocentowania? Jak mocno wzrośnie rata?

Po upływie 10 lat raty kredytowe staną się rynkowe. Na ich wysokość wpływ będzie miało wtedy kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych.

Czy jeśli mój współmałżonek ma już mieszkanie, mogę ubiegać się o bezpieczny kredyt 2 procent?

Warunek dotyczący wieku musi spełniać przynajmniej jeden z małżonków, warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać oboje.

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o kredyt?

O kredyt może ubiegać się singiel, małżeństwo bądź para w związku nieformalnym, która wychowuje co najmniej 1 dziecko.

W przypadku, gdy osoby pozostające w związku partnerskim wychowują co najmniej 1 dziecko bądź małżeństwa, limit kredytu zwiększa się z 500 do 600 tys. zł.

/ Shutterstock

Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie również zalicza się do tego programu?

Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Podpisałem umowę deweloperską, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2 procent?

Tak. Zgodnie z aktualnymi założeniami bezpieczny kredyt 2 procent jest skierowany do osób, które planują kupno swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego tzn. przed dniem udzielenia kredytu mieszkaniowego kredytobiorca nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie przysługiwało mu spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Należy zaznaczyć, że w przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności lokalu następuje w chwili jego wyodrębnienia, a zatem do czasu takiego wyodrębnienia kredytobiorca będzie spełniał warunki programu.

Jestem kredytobiorcą, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Zakłada się, że bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony, jeżeli w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego, także w przypadku, gdy nie nastąpiło jeszcze nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Czy biorąc bezpieczny kredyt 2 procent mogę wnieść działkę jako wkład własny?

Tak, z tym że jeżeli wartość działki przekracza 200 tys. zł, wówczas nie będzie możliwe wniesienie innego wkładu własnego w środkach pieniężnych.

Czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2 procent na dokończenie budowy domu?

W toku posiedzenia Sejmu RP przyjęto poprawkę zakładającą m.in. możliwość udzielenia bezpiecznego kredytu 2%:

w kwocie do 150 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko;

na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko; w kwocie do 100 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. / Shutterstock

Jaki jest minimalny okres kredytowania?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Czy mając TBS można starać się o kredyt 2 procent?

Najemcy/partycypanci lokali w TBS/SIM nie są właścicielami nieruchomości, wobec czego mają możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2%.

Czy nieruchomości posiadane za granicą będą również brane pod uwagę przy udzielaniu kredytu?

Nie, państwo nie dysponuje narzędziami, które mogłyby skutecznie sprawdzić posiadanie nieruchomości poza granicami kraju.

Co w przypadku, gdy kredyt 2% bierze singiel spełniający wszystkie warunki, ale np. po 3 latach dopłat wchodzi w związek małżeński z osobą, która już posiada nieruchomość?

Obecny projekt ustawy zakłada, że osoba taka nie utraci prawa do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2 procent.

Czy mogę sprzedać takie mieszkanie, zanim minie 10 lat? Co się stanie, jak sprzedam? Będę musiał oddać otrzymane do tej pory dopłaty?

W przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2 procent dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Czy mieszkanie zakupione z pomocą programu można wynająć?

Nie. Rozwiązania określone w programie "Pierwsze Mieszkanie" skierowane są do osób, które planują nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę, celem zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2 procent dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Projekt ustawy nie wprowadza natomiast nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat kredytu po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat), a tym samym decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy.

Czy można nadpłacać kredyt 2 procent?

W przypadku gdy dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2 procent dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, chyba że:

spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu,

spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem Mieszkanie bez wkładu własnego),

łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 tj. 200 tys. zł,

łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Czy będę mógł zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny w czasie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2 procent?

Nabycie kolejnej nieruchomości w trakcie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2 procent skutkuje utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

/ Shutterstock

Czy mogę zaciągnąć bezpieczny kredyt 2% ze współkredytobiorcami np. rodzicami, żeby poprawić swoją zdolność kredytową?

Projekt ustawy nie przewiduje takiej możliwości.

Jestem w związku nieformalnym. Czy mogę wziąć samodzielny kredyt na ½ mieszkania, a moja partnerka samodzielny kredyt na jego drugą połowę?

Projekt ustawy nie przewiduje takiej możliwości. Bezpieczny kredyt 2 procent nie może zostać udzielony na zakup jedynie udziałów w nieruchomości.

Jestem właścicielem mieszkania, a moja żona nie. Mamy rozdzielność majątkową. Czy moja żona może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Posiadanie rozdzielności majątkowej nie wpływa na możliwość z korzystania z programu. Warunek pierwszego mieszkania jest konieczny w przypadku obojga małżonków.

Odpowiedzi przygotowane na podstawie Ustawy materiałów Ministerstwo Rozwoju i Technologii.