​Przeciętne wynagrodzenie w średnich i dużych firmach w grudniu wyniosło 5973,75 zł brutto - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To wzrost o 6,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

GUS w najnowszym komunikacie poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w firmach zatrudniających ponad 9 osób doszło niemal do 6 tys. zł, co jest rekordem w historii Polski. Grudniowa średnia płaca była wyższa o 6,6 proc. przed rokiem. Średnia prognoz ekonomistów zakładała dynamikę na poziomie 4,7 proc.

Należy jednak zwrócić uwagę, że płace w grudniu zazwyczaj są wyższe niż poprzednich miesiącach. Wiąże się to z tym, że na koniec roku wypłacane są premie kwartalne, nagrody oraz odprawy emerytalne, a to wszystko zaliczane jest do składników wynagrodzenia. "Zjawisko to jest obserwowane co roku w tym okresie" - podał GUS.

Wszelkie kwoty to oczywiście wynagrodzenie brutto. Na rękę, po odliczeniu składek i zaliczki na podatek dochodowy, wpływa nam mniej. Zarabiający średnią grudniową pensję brutto otrzymał netto około 4,3 tys. zł.

Należy też pamiętać, że informacja o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw nie daje nam dobrego wglądu w zarobki Polaków. Więcej niż średnią zarabia zaledwie co piąty pracujący w naszym kraju.