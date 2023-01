Znana sieć sklepów sportowych GO Sport sprzedana Brytyjczykom. To pierwsza rosyjska firma działająca w Polsce, która została zamknięta przez państwo na podstawie ustawy sankcyjnej. Była to jedna z form zachodniego odwetu za rosyjską napaść na Ukrainę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak informuje Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM oznacza to, że sklepy GO Sport zostaną ponownie otwarte, chociaż już pod inną marką. Sieć została bowiem przejęta przez największego brytyjskiego sprzedawcę sprzętu i ubioru sportowego firmę Sportsdirect.com. Spółka należy do notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Frasers Group, posiadającej sieć sklepów w ponad dwudziestu krajach, w tym w Polsce. W związku z realizacją transakcji sprzedaży masa upadłości pozyskała blisko 30 mln zł brutto. "Ponadto syndykowi udało się uzgodnić z nowym właścicielem pokrycie części kosztów związanych z zarządzaniem majątkiem GO Sport. Teraz przyjdzie czas na ustalenie listy wierzycieli oraz podział środków pomiędzy wierzycieli, w tym na rzecz pracowników" - poinformowała w komunikacie spółka pełniąca funkcję syndyka GO Sport — Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja. Ekspresowe postępowanie Jak dodano, sprzedaż GO Sport zamknięto przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia upadłości. "Jak na polskie warunki jest to niebywałe, ponieważ upadłości zazwyczaj toczą się dużo dłużej, nawet latami" - dodano w komunikacie. Pod koniec lipca 2022 r. warszawski sąd ogłosił upadłość sieci sklepów GO Sport. 25 kwietnia spółka GO Sport Polska została objęta sankcjami gospodarczymi. Zgodnie z prawnymi restrykcjami, do odwołania została zawieszona działalność wszystkich 25 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego firmy. W oświadczeniu, jakie przedstawiła wówczas firma, można było przeczytać, że w związku z trwającą wojną w Ukrainie, już 3 marca 2022 r. właściciele firmy GO Sport Polska podjęli decyzję o jej sprzedaży w celu zagwarantowania ciągłości zatrudnienia międzynarodowego zespołu pracującego w kraju. Spółka GO Sport Polska wydała także oświadczenie, że do 2019 roku była własnością francuską, a następnie została kupiona przez singapurską spółkę Sportmaster Operations Ltd., której właścicielami są osoby pochodzenia rosyjskiego. Zobacz również: Grupa Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw w południowych Niemczech

