Sejm uchwalił wraz z poprawkami PiS ustawę o przeniesieniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Zgodnie z ustawą, ok. 154 mld zł, które obecnie znajdują się w funduszach zostanie przekazanych na IKE, będą podlegały dziedziczeniu.

Z tytułu przekształcenia OFE w IKE wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 232 posłów, 219 było przeciw, żaden z połów się nie wstrzymał. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Ustawa dot. przeniesienia środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne zakłada, że ok. 154 mld zł, które obecnie znajdują się w funduszach zostanie przekazanych na IKE, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach. Przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatycznie.



Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE na IKE, będą mogli złożyć deklarację o przekazanie pieniędzy do ZUS.



Z tytułu przekształcenia OFE w IKE wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE.



Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów.



