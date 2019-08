Od stycznia do czerwca 2019 r. w Polsce przybyło 2,8 tys. sklepów internetowych – informuje "Rzeczpospolita". Jak podkreśla dziennik, to najwyższy wynik od lat.

Zdj. ilustracyjne / McPHOTO / PAP/DPA

"Rzeczpospolita" przytacza dane wywiadowni Bisnode Polska. Wynika z nich, że od stycznia do czerwca 2019 r. w Polsce przybyło 2,8 tys. sklepów internetowych. "To najwyższy wynik od lat. Tyle powstawało ich dotąd w ciągu całego roku. To rekordowa wartość założonych punktów" - czytamy w dzienniku.

Dzisiaj możemy mówić o prawdziwym rozkwicie działalności w sieci - mówi rzecznik Bisnode Polska Tomasz Starzyk. Szymon Wierciński z Akademii Leona Koźmińskiego dodaje, że właścicielem e-sklepu można się stać właściwie z dnia na dzień.



Jak czytamy w “Rzeczpospolitej", wyjątkowo dynamiczny rozwój e-sklepów można powiązać z zakazem handle w niedzielę. "Dzięki niemu w wolny dzień, często przeznaczony wcześniej na robienie zakupów, Polacy zasiadają do komputerów. Branża, już warta 50 mld zł, rośnie w dwucyfrowym tempie" - czytamy w gazecie.