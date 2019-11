Rząd nie ma gotowego projektu ustawy zamrażającej w przyszłym roku cen prądu - przyznał to dziennikarzom RMF FM rzecznik rządu Piotr Müller. Państwowe spółki prądowe złożyły do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o podniesienie od nowego roku cen prądu do naszych domów od kilkunastu do nawet o 40 procent.

