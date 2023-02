W ramach usługi Twój e-PIT udostępnione są zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38, które są najczęściej wypełniane; ponadto - PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej oraz oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo nowością jest PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.



Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., do 2 maja br. (30 kwietnia to niedziela), zostanie ono automatycznie zaakceptowane.