Ruszyło rozliczanie PIT-ów i... system padł – informują słuchacze RMF FM, którzy skarżą się na problemy z logowaniem do konta Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl.

(zdjęcie ilustracyjne) / Marcin Bielecki / PAP

Co roku od 6 lat, kiedy to uruchomiono usługę rozliczania podatków przez internet, w pierwszych godzinach akcji rozliczania PIT-ów system się zawiesza, jest przeciążony od liczby logowań - zauważa dziennikarz RMF FM Maciej Sztykiel.

"Od godziny próbuję się zalogować na podatki.gov.pl i cały czas jest jakiś błąd" - napisała do naszej redakcji pani Monika. "Strona e-PIT już nie działa" - alarmowała nas pani Bogusława.

Nasz dziennikarz sprawdził: na stronę internetową podatki.gov.pl można wejść, podać dane do logowania, ale dalej już nic się nie dzieje. Więc jeśli chcecie sprawdzić swoje zeznanie podatkowe to lepiej zrobić to za kilka godzin. Pośpiechu nie ma - czas na rozliczenie się ze skarbówką mamy do 30 kwietnia.

Czas na rozliczenie się ze skarbówką

Termin rozliczenia się z fiskusem upływa 30 kwietnia. Jest to wtorek, więc nie będzie żadnych przesunięć, jak to zwykle bywa przy okazji długiego weekendu majowego.

Dla większości nic się nie zmienia. Rozliczamy się tak jak dotychczas w serwisie podatki.gov.pl, gdzie w zakładce Twój e-PIT znajdziemy wypełnioną już deklarację podatkową. Należy ją sprawdzić i zatwierdzić do 30 kwietnia.

Można też oczywiście deklarację złożyć klasycznie, w wersji papierowej w urzędzie skarbowym.

W zeszłym roku Polacy złożyli blisko 20 mln deklaracji online, z kolei 1 mln 300 tys. papierowo w urzędzie. I to właśnie w papierowych wersjach deklaracji podatkowej jest najwięcej błędów - najczęstszym jest brak podpisu. Brakuje go w 70 proc. PIT-ów, złożonych w urzędach.

W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.