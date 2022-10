Co najmniej do 1 listopada do Polski nie trafi gaz bezpośrednio z Norwegii. Duńczycy przekazali, że uruchomienie terminalu w Nybro będzie znów opóźnione. A to istotny element całego gazociągu, bo w tym miejscu przyjmowane będzie paliwo z Norwegii, a następnie tłoczone do naszego kraju. "To nie wpłynie na wielkość dostaw do Polski" - uspokaja operator.

Tłocznia w Goleniowie, zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP Baltic Pipe to system gazociągów, który połączy Norwegię z Danią i Polską. Duńska strona przekazała, że oddanie do użytku terminalu w Nybro będzie znowu opóźnione. To istotny element całej inwestycji, bo właśnie w tym miejscu odbierane ma być błękitne paliwo z Norwegii, a następnie tłoczone do Polski. Terminal miał być otwarty w czwartek 20 października. Cytat Nadal mamy poważne wyzwania techniczne w zakładzie w Nybro. Chodzi o systemy informatyczne oraz ważne systemy sterowania i bezpieczeństwa. Niestety nie możemy rozpocząć działalności w czwartek zgodnie z planem - czytamy w oświadczeniu spółki Energinet, duńskiego operatora To już kolejne opóźnienia, które zapowiada duńska strona. Wcześniej uruchomienie terminalu było planowane na 8 października, a teraz wiemy, że również czwartkowy termin jest nierealny. Nowa data to 1 listopada. Jak czytamy w komunikacie, terminal w Nybro ma zostać uruchomiony w dwóch etapach. Najpierw na początku listopada ma zacząć tłoczyć gaz wykorzystując połowę swojej mocy. Cała przepustowość ma być wykorzystana jeszcze w 2022, ale nie znamy konkretnej daty. Co to znaczy dla Polski? "Opóźnienie w Nybro nie wpłynie na wolumen gazu przesyłanego do Polski" - tak zapewnia Energinet. Zanim Dania upora się z technicznymi wyzwaniami, a terminal zacznie działać, przez Baltic Pipe do Polski będzie dostarczane paliwo z niemieckich systemów. Portal wysokienapiecie.pl podaje, że od początku października do Danii trafia z Niemiec więcej gazu. Ta nadwyżka kierowana jest do naszego kraju. Przebieg gazociągu Baltic Pipe Zobacz również: Gazociąg Baltic Pipe oficjalnie otwarty. "Kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu"

Gazociągiem Baltic Pipe płynie gaz do Polski. Na razie z ograniczoną mocą

Jerzy Marek Nowakowski: Baltic Pipe istotnym krokiem, ale ważniejszy jest gazoport