Z Krajowego Planu Odbudowy wypłacono już prawie półtora miliarda złotych na inwestycje. Pieniądze pochodzą z zaliczki w wysokości 5 mld złotych, którą Polska otrzymała w ramach dodatku do KPO. Reporter RMF FM Maciej Sztykiel ustalił w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, na co zostały przeznaczone te fundusze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwsze fundusze trafiły niemal w połowie na program "Czyste powietrze". To 700 mln złotych na wymianę nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ogrzewania domów.

Klimat to bowiem bardzo duża część zapisów Krajowego Planu Odbudowy.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że druga bardzo duża inwestycja już trwająca, to małe i średnie przedsiębiorstwa rolne. W tym przypadku ponad 200 mln złotych trafiło do ok. 40 tys. gospodarstw rolnych.

Pieniądze zostały przeznaczone także na miejsca w żłobkach i laptopy dla nauczycieli. Odpowiednio na to pójdzie 14 mln zł i prawie 150 mln zł.

To takie cztery główne inwestycje, które już są finansowane z KPO - dodaje minister.

Pieniądze pochodzą z zaliczki w wysokości 5 mld złotych, którą otrzymaliśmy w ramach dodatku do KPO, tzw. RePowerEU. Nie był on uzależniony od praworządności i kamieni milowych.

Kolejne środki - już stricte z KPO, czyli 6 mld - wpłyną do Polski w kwietniu.