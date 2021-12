Sejm zdecydował o wprowadzeniu Polskiego Ładu. To projekt Prawa i Sprawiedliwości, który przez wielu ekonomistów jest nazywany „podatkową rewolucją”. Kto zyska, a kto straci na tych zmianach? Główne zmiany podatkowe w Polskim Ładzie to: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwiększenie II progu z 85,5 tys. do 120 tys. zł oraz likwidacja odliczenia składki zdrowotnej z podatku dochodowego. Zgodnie z wyliczeniami na zmianach skorzystają głównie osoby zarabiające do płacy średniej, a powyżej tego progu obciążenia zaczną rosnąć. Rząd jednak wprowadza "ulgę dla klasy średniej", dzięki której osoby zarabiające do 13 tys. zł brutto mają nie stracić na zmianach.

