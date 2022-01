Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie? Czy odprawa emerytalna wliczana jest do limitu dochodu ulgi dla klasy średniej? Co zmieni się w deklaracji PIT 2? Jak zmieni się wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? Co z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę?

Wątpliwości i pytania dotyczące rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie wydają się nie mieć końca. W czwartek w RMF FM przynajmniej na część z nich spróbują odpowiedzieć eksperci podczas dyżuru telefonicznego.

W czwartek od godziny 9 do 15 pod numerem telefonu 12 2 000 001 dyżurować będą m.in. eksperci Urzędu Skarbowego oraz ZUS.



/ RMF FM /

Na antenie RMF FM wątpliwości związane z zapisami rządowego Polskiego Ładu wyjaśniać będą szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska, szefowa ZUS Gertruda Uścińska oraz szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Co m.in. zakłada Polski Ład? Wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego do 120 tys. złotych. Zmiany w składce zdrowotnej i ryczałcie. Nowe ulgi podatkowe, m.in. dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów i osób powracających do Polski.

Polski Ład to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5,1 tys. zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi 425 zł (1/12 z 5100 zł).

Od 2022 r. obowiązuje wyższy próg podatkowy, który został podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł. Oznacza to, że do podstawy obliczenia podatku, nieprzekraczającej 120 tys. zł, stosuje się 17 proc. stawkę podatku. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek oblicza się według stawki 32 proc.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5,1 tys. zł odliczana jest zarówno w rocznym obliczeniu podatku według skali podatkowej (w PIT-36, PIT-36S, PIT-37, PIT-40A) jak i przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku.

Jest stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów.