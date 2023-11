Polski eksport rośnie w siłę! W 2022 roku jego wartość po raz pierwszy przekroczyła granicę 300 mld euro, osiągając 343,8 mld euro, czyli 1607 mld złotych. Tak dobry wynik to zasługa trafnych strategii polskich przedsiębiorców. Wielu spośród nich uczestniczyło w programach Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wsparcie dla polskich eksporterów jest kontynuowane i powinno przynieść kolejne sukcesy.

/ Materiały prasowe

Silna marka polskiej gospodarki - projekt "Brand"

Silne, rozpoznawalne za granicą marki współtworzą wizerunek polskiej gospodarki i ułatwiają rodzimym firmom ekspansję na kolejne rynki.

W ramach projektu "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand" Ministerstwo Rozwoju i Technologii skupiło działania na wsparciu polskich firm z 12 priorytetowych branż, posiadających wysoki potencjał wizerunkowy i eksportowy, by budować fundamenty pod silną markę polskiej gospodarki.

Wśród nich znalazły się:

branża sprzętu medycznego,

branża maszyn i urządzeń,

branża kosmetyczna,

Moda Polska obejmująca sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny oraz jubilerski,

branża IT/ICT,

branża meblarska,

branża biotechnologii i farmaceutyków,

branża usług prozdrowotnych,

branża polskich specjalności żywnościowych,

branża budowy i wykańczania budowli,

branża jachtów i łodzi rekreacyjnych,

branża części samochodowych i lotniczych.

Już w pierwszym etapie projektu, zrealizowanym w latach 2016-2019, wsparto polskich eksporterów poprzez organizację 120 stoisk narodowych, a także ponad 20 misji przyjazdowych do Polski.

W drugim etapie, w latach 2020-2022, polskie firmy skorzystały z możliwości promocji na 90 stoiskach narodowych i podczas ponad 40 misji wyjazdowych.



Branżowe Programy Promocji

Dla każdej z 12 wybranych branż priorytetowych zrealizowano oddzielny program promocji.

Każdy z nich miał swojego operatora, wśród których znalazły się m. in.: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polska Organizacja Turystyczna. To oni, wspólnie z przedsiębiorcami, zadbali o jak najlepszą promocję polskich branż oraz wizerunek polskiej gospodarki.



Program Go to Brand, czyli miliony na promocję przedsiębiorstw

Aby rodzime przedsiębiorstwa mogły skutecznie promować swoją markę za granicą, projektowi Brand towarzyszył program Go to Brand realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapewnił on wsparcie finansowe, z którego skorzystało łącznie ponad 2,5 tys. firm.



Polska na Expo 2020 w Dubaju

Wystawy Światowe Expo to największe wydarzenia promocyjne na świecie. Są one areną wielowymiarowej prezentacji i wielką szansą w kontekście promocji gospodarczej. To czas, podczas którego buduje się relacje i nawiązuje nowe kontakty. Tak też było na Expo w Dubaju. Podczas sześciu miesięcy trwania Wystawy, od 1 października 2021 do 31 marca 2022 r., Polska promowała się pod hasłem: "Polska. Kreatywność inspirowana naturą". Pawilon Polski cieszył się dużą popularnością wśród zwiedzających przyciągając 1,5 mln osób. Zdobył także srebrną nagrodę za aranżację wnętrz przyznaną przez Międzynarodowe Biuro Wystaw w Paryżu.

Dzięki udziałowi w Expo i kompleksowemu programowi gospodarczemu, 2500 polskich firm skorzystało z szerokich możliwości rozwoju na nowych rynkach. Wśród kilkunastu inicjatyw o charakterze biznesowym znalazły się m.in. dwa duże fora gospodarcze, program Go to Brand dedykowany Expo 2020, seminaria, webinaria oraz udział w targach branżowych.



Do zobaczenia na Expo 2025 w Osace

Już za niecałe półtora roku rozpocznie się kolejna Wystawa Światowa Expo. Tym razem będzie to okazja do promocji Polski na rynku japońskim i innych dalekowschodnich. Niedawno wystartował prowadzony przez PAIH S.A. Program Partnerski dla polskich firm zainteresowanych prezentacją swoich produktów i rozwiązań podczas EXPO w Osace.

Przedsiębiorstwa mogą promować się w ramach czterech kategorii:

Partner wyposażenia Pawilonu Polski,

Partner wydarzeń towarzyszących,

Sponsoring wydarzeń towarzyszących,

Partnerstwo strategiczne.

W Programie mogą wziąć udział zarówno małe, jak i duże firmy. Zgłoszenia do programu będą przyjmowane do 30 czerwca 2024 r.

Program partnerski to nie jedyna inicjatywa, z której mogą skorzystać firmy. Na 2024 r. zaplanowano cykl branżowych webinariów dla przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem relacji handlowych z Japonią lub rozważających ekspansję inwestycyjną w tym kraju. Zostaną także zorganizowane misje przyjazdowe do Polski dla firm z Japonii, połączone z wizytami studyjnymi dla dziennikarzy z tego kraju. Kluczowymi elementami programu gospodarczego na Expo 2025 będą dwa polsko-japońskie fora gospodarcze, dedykowane oddzielnie dla eksportu (w maju 2025 r.) i inwestycji (we wrześniu 2025 r.).

Promocja będzie skupiać się wokół branż ze szczególnym potencjałem w Japonii oraz innych rynkach azjatyckich. Należą do nich w szczególności:

sektor medyczny i farmaceutyczny,

sektor kosmetyczny,

sektor IT/FinTech,

sektor zielonych technologii (w tym, branża wodorowa),

sektor rolno-spożywczy (w tym AgriTech),

sektor gamingowy.

Ciąg dalszy nastąpi, czyli projekt Brand Hub

Zakończony sukcesem projekt Brand będzie miał swoją kontynuację w postaci projektu Brand Hub. Tym razem działania skupią się wokół 15 sektorów o wysokim potencjale eksportowym i innowacyjnym. Wśród nich znajdą się także nowe sektory, takie jak: zielonych technologii, pojazdów szynowych oraz sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania.

Projekt Brand Hub, realizowany w latach 2024-2029 w ramach działania 2.26 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), ma na celu:

aktywizację mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w działalności eksportowej,

umocnienie rozpoznawalności za granicą Polski i Marki Polskiej Gospodarki,

cyfrową transformację przedsiębiorstw w obszarze eksportu,

zwiększenie poziomu eksportu innowacyjnych produktów i usług.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła już pierwszy konkurs skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność eksportową o charakterze innowacyjnym, a nabór wniosków trwa do 30 listopada. Konkurs PARP, realizowany w ramach działania 2.25 FENG, uzupełnia działania prowadzone przez Ministerstwo w ramach projektu Brand Hub.



Przedsiębiorco, wykorzystaj szansę!

Polscy przedsiębiorcy, którzy podbijają zagraniczne rynki, budując swoją rozpoznawalność i silną markę polskiej gospodarki, mają do dyspozycji stałe wsparcie w postaci Portalu Promocji Eksportu - Trade.gov.pl, zawierającego poradniki, raporty i informacje o organizowanych wydarzeniach. Portal pełni funkcję przewodnika dla eksporterów.

Przydatnym narzędziem oferowanym przez Portal jest możliwość stworzenia wizytówki eksportera. Wystarczy wypełnić w języku angielskim znajdujący się na stronie formularz. Czytelna wizytówka, przedstawiająca atrakcyjną ofertę, może stać się przepustką do zdobycia nowych kontrahentów za granicą!

Znakomite wyniki polskiego eksportu dowodzą, że polscy przedsiębiorcy potrafią radzić sobie na rynkach zagranicznych nawet wtedy, gdy światowa gospodarka przechodzi kryzys. Inicjatywy wspierające polski biznes pomagają w pokonywaniu kolejnych barier!