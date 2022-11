Przywódcy w Brukseli, Berlinie i Paryżu uważają, że europejska gospodarka stoi nad przepaścią i grozi jej exodus inwestycji przemysłowych do Stanów Zjednoczonych, który może rozpocząć się już w styczniu - informuje brukselski portal Politico.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Transatlantycki wstrząs: Europa stoi w obliczu podwójnego uderzenia młotem zza lodowatego Atlantyku, gdzie jej rzekomy partner, Stany Zjednoczone, przyjął politykę, która - celowo lub nie - doprowadzi do ogromnego wstrząsu dla unijnego przemysłu" - pisze Politico. "Nie dość, że ceny energii w Europie pozostaną na stałe znacznie wyższe niż w USA przez wojnę Rosji z Ukrainą, to prezydent USA Joe Biden wdraża program dotacji dla przemysłu o wartości 369 mld dolarów, aby wesprzeć zielone branże (...), którego kluczowe przepisy wejdą w życie w przyszłym roku. Z dotacji będą mogły skorzystać tylko samochody, akumulatory i ogniwa fotowoltaiczne wyprodukowane w USA" - tłumaczy Politico.

Aby zapobiec zniszczeniu przemysłu europejskiego przez "amerykańskich rywali", UE przygotowuje teraz odpowiedź w postaci swojego programu dotacji - ustalił portal.



"Unijni urzędnicy obawiają się, że przedsiębiorstwa staną teraz przed niemal nieodpartą pokusą, aby przenieść inwestycje do Stanów Zjednoczonych, a nie do Europy. Podczas poniedziałkowego spotkania z liderami przemysłu UE komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton ostrzegł, że amerykański pakiet subsydiów jest "egzystencjalnym wyzwaniem" dla gospodarki Wspólnoty" - poinformowało Politico, powołując się na relacje osób obecnych na spotkaniu.



"Ryzyko polega na tym, że Święty Mikołaj w tym roku nie przyniesie prezentów, tylko przejmie najcenniejsze aktywa gospodarcze Europy — od przemysłu lotniczego po przemysł energii odnawialnej. (...) Nie chodzi o nagły krach gospodarczy, ale długoterminową, znacznie bardziej szkodliwą i trwałą w skutkach, utratę konkurencyjności" - ostrzega brukselski portal. Dodał, że Komisja Europejska pracuje obecnie nad planem awaryjnym, aby skierować pieniądze do kluczowych branż zaawansowanych technologii