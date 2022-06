W maju 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek o wartości 795 mln zł, to o blisko 42 proc. więcej niż przed rokiem – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"W maju 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły łącznie 317,0 tys. nowych pożyczek o wartości 795 mln zł. W porównaniu do maja 2021 r. przyznały więcej pożyczek zarówno w ujęciu liczbowym (+34,3 proc.), jak i wartościowym (+41,9 proc.)" - podało Biuro Informacji Kredytowej w analizie.



Z danych BIK wynika, że średnia wartość nowo udzielonej w maju 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 tys. 285 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w maju 2021 r. o 4,5 proc.

Polacy biorą przede wszystkim małe pożyczki do tysiąca złotych.



"W maju 2022 r. 41,4 proc. wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 9,6 proc. sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 46,9 proc. liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,7 proc. udział w sprzedaży" - podano.



Wskazano, że w maju wzrosła liczba i wartość nowo udzielonych pożyczek ze wszystkich przedziałów kwotowych. Najwyższą dodatnią dynamikę w porównaniu do maja 2021 r. odnotowały pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł, których wartość wzrosła o 52,1 proc.