Oksana Zabużko to jedna z czołowych ukraińskich pisarek i laureatka wielu międzynarodowych nagród. W Polsce znana przede wszystkim z takich książek, jak "Badania terenowe nad ukraińskim seksem", "Miasto porzuconych sekretów" czy wydany w przeddzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku zbiór esejów "Planeta Piołun". Książka, którą sama autorka nazywa "listem miłosnym pisarki do Polski", będzie przedmiotem rozmowy podczas organizowanego w trakcie XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu spotkania autorskiego z Oksaną Zabużko.

Oksana Zabużko, Archiwum 2013 / Aleksander Koźmiński / PAP

"Planeta Piołun" to najnowsza publikacja znanej i lubianej autorki. Czas jej wydania zbiegł się z początkiem inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, co stawia tę książkę wysoko na liście obowiązkowych lektur w tym trudnym dla wszystkich czasie. Wspomniany zbiór esejów Oksana Zabużko sama nazywa "listem miłosnym pisarki do Polski, adresowanym do opatrznościowego polskiego współrozmówcy".

Czym jest w istocie? To trafna analiza stosunków Ukrainy i Rosji, ale także pewne rozliczenie Zachodniego Świata, który według autorki mocno zobojętniał na problemy za naszą wschodnią granicą. Czy Europę rzeczywiście trawią toksyczne populizmy i wewnętrzne konflikty do tego stopnia, że popada ona w intelektualną przepaść? Czy w świecie zamykania się w bańkach informacyjnych to właśnie kultura jest w stanie nas uratować? I jaką w tym rolę mają Polacy? Czy nie zawiodą nie tylko Oksany Zabużko, ale i jej rodaków polscy współrozmówcy, których autorka chce "ująć za rękę"?

