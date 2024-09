Dobra wiadomość dla wszystkich kredytobiorców. Według ekspertów banku PKO BP, Rada Polityki Pieniężnej może zdecydować się na obniżenie stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego między marcem a lipcem 2025 roku.

"Pierwsze obniżki stóp procentowych odnotujemy prawdopodobnie między marcem a lipcem 2025 roku" - oceniają ekonomiści banku PKO BP w opublikowanym w poniedziałek kwartalniku ekonomicznym.



"Retoryka RPP uległa wyraźnemu złagodzeniu i po raz pierwszy od dawna można powiedzieć, że obniżki stóp NBP się przybliżają, a nie oddalają. Wystarczającą przesłanką do wznowienia redukcji stóp ma już być samo wejście inflacji w trend spadkowy, co sugeruje, że pierwszy krok nastąpi między marcem a lipcem 2025" - podano w raporcie.

Ekonomiści zaznaczają jednocześnie, że ich bazowy scenariusz zakłada, że do obniżki stop może dojść w lipcu przyszłego roku.



"Choć dostrzegamy oznaki złagodzenia stanowiska części RPP, sądzimy, że jest ono spójne z naszym dotychczasowym scenariuszem, zakładającym powrót do obniżek stóp procentowych w lipcu 2025 r." - wskazano w raporcie.



Ekonomistka PKO BP Marta Petka-Zagajewska zwróciła uwagę, że podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w marcu 2025 r. inflacja będzie jeszcze znajdować się w okolicach 5 proc., co dla członków RPP może być zbyt wysokim poziomem, aby zdecydować się na obniżkę stóp procentowych.



"Wielu członków wskazuje ceny energii jako coś, co może przechylić szalę ich rozumowania i patrzenia na perspektywę polityki pieniężnej w stronę skłonności do szybszych obniżek" - dodano.



Główna stopa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc., stopa depozytowa 5,25 proc., stopa lombardowa - 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli utrzymuje się na poziomie 5,8 proc., a stopa dyskontowa weksli wynosi nadal 5,85 proc.



Ostatni raz RPP zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych w październiku 2023 r. Wówczas stopy procentowe zostały obniżone o 0,25 pkt. proc.



W raporcie wskazano też, że deficyt budżetowy w przyszłym roku wzrośnie do 289 mld zł (7,3 proc. PKB) wobec 184 mld zł (5,0 proc. PKB) planowanych na 2024.



Ekonomiści zwrócili uwagę w raporcie, że projekt budżetu zakłada silny wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 do 59,8 proc. PKB, głównie za sprawą zadłużenia na cele zbrojeniowe. Analitycy oczekują jednak, że wskaźnik ten będzie wynosił 58,2 proc. PKB.

W raporcie podano też, że inwestycje w ramach KPO stopniowo przyspieszają, ale w ujęciu makroekonomicznym jeszcze nie stanowią istotnego motoru wzrostu.



"Łącznie w ramach KPO Polska ma otrzymać 256,3 mld zł, z czego granty mają stanowić 108,3 mld zł, a pożyczki 148 mld zł. To równowartość ok. 40 proc. inwestycji w gospodarce w 2024 lub ok. 12 proc. inwestycji za lata 2024-26" - dodano.



Z analizy PKO BP wynika, że w wyniku realizacji projektów z KPO najsilniej wzrośnie produkcja w budownictwie.



"Szacujemy, że w 2025 r. aż co trzecia złotówka w przychodach firm budowlanych może pochodzić z KPO. W innych sekcjach gospodarki ta relacja nie powinna przekraczać 10 proc. To wskazuje na istotne ryzyko kumulacji projektów w budownictwie, a w konsekwencji ryzyko wzrostu cen i problemów z terminową realizacją przetargów. Na drugim miejscu znajduje się przetwórstwo przemysłowe (27 proc. szacowanego wzrostu produkcji)" - podano w raporcie.



W kwartalniku ekonomiści podtrzymali wcześniejszą opinię, że pełne wykorzystanie środków z KPO do końca sierpnia 2026 r. - wymagane w przypadku grantów, w przypadku pożyczek konieczne jest tylko podpisanie umowy - może być trudne "ze względu na krótkie okno czasowe i konieczność szybkiej realizacji projektów."