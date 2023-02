W ujęciu kwartalnym, w czwartym kwartale PKB Polski zmalał o 2,4 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia ze spowolnieniem.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w IV kw. wzrosły o 4,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna spadła o 1,5 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 1,1 proc. rdr.