Od dziś na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. To rewolucja zwłaszcza na polskim rynku tytoniowym, bo z tzw. mentoli korzystała prawie jedna trzecia nałogowych palaczy. Obowiązujący od dziś zakaz sprzedaży wynika z dyrektywy tytoniowej Unii Europejskiej, jeszcze z 2014 roku.

Zakaz ma poprawić nasze zdrowie, ale jest też wymiar ekonomiczny - Polska jest jednym z największych na świecie producentów takich mentolowych papierosów.

Polskie fabryki tytoniowe rocznie wysyłają za granicę papierosy o wartości ponad 4 miliardów euro. Głównie do Niemiec. Co trzeci produkowany u nas papieros był mentolowy.

Co teraz? Fabryki miały czas żeby przestawić się na produkcję papierosów klasycznych. Do Unii Europejskiej produkowanych krajowo papierosów mentolowych nie sprzedamy, bo tam jest zakaz. Na wschód też nie, bo tam fabryki legalne i nielegalne oferują tańsze produkty.

Zakaz sprzedaży mentoli to także ogromne wyzwanie dla polskich pograniczników, bo trzeba spodziewać się wzmożonego przemytu.

Nawet połowa może nie wiedzieć o zakazie

Jak podaje Polska Izba Handlu, aż 51 proc. palaczy jeszcze kilka dni temu nie wiedziało o nadchodzącym zakazie. Jednocześnie prawie 20 proc. deklaruje, że jest gotowa sięgnąć po "mentolowe" pochodzące z czarnego rynku.

Maciej Ptaszyński z PIH uważa, że nowe przepisy w połączeniu m.in. z wprowadzeniem 10-procentowej podwyżki akcyzy i objęciem podatkiem płynów do e-papierosów może wywołać pewne zawirowania.

Odpływ konsumentów do szarej strefy to realne straty zarówno dla handlu, jak i budżetu państwa. Dlatego apelujemy do służb państwowych, aby po 20 maja zintensyfikować działania ograniczające przemyt i ewentualną nielegalną produkcję wyrobów mentolowych - mówi Ptaszyński.