Prezydent Putin zapowiada, że służby specjalne mogą włączyć się w dochodzenie w sprawie skażenia ropy w rurociągu "Przyjaźń". Według Rosjan, ktoś celowo sparaliżował największy ropociąg świata, którym surowiec płynie do Płocka, a także do rafinerii w Niemczech, Czechach, na Białorusi, Słowacji i na Węgrzech. Wyłączenie "Przyjaźni" podtrzymuje wysokie światowe ceny ropy, za co zapłacimy przy dystrybutorach również w Polsce jadąc na długi weekend. Pod koniec nowego tygodnia czysta ropa powinna być już w Polsce, rozleniwionej majowymi wakacjami.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Rusza wypłata "trzynastek"

Już na początku tygodnia część emerytów i rencistów dostanie dodatkową emeryturę. "Trzynastka" to 1100 zł brutto, czyli w przypadku większości emerytów 888 złotych netto. Niektórzy będą musieli poczekać dłużej na dodatkowe świadczenie. ZUS wypłaca świadczenia w różnych terminach w każdym miesiącu. Większość emerytów rozliczanych jest 5 dnia miesiąca, oni powinni mieć pieniądze na koncie przed weekendem.



Ostatnie dni na rozliczenie PIT

Do wtorku należy rozliczyć się z fiskusem. W tym roku działa już automat, "Twój e pit". Rozliczył już sam 23 miliony podatników, którzy używają formularzy PIT- 37 lub -38. Teoretycznie, jeśli któryś z tych podatników zapomni zatwierdzić w sieci zeznanie, ministerstwo uzna je za złożone. Kary nie będzie. Ale należy zauważyć, że to pierwszy rok działania automatycznego systemu i nie można wykluczyć, że w rozliczeniu zdarzy się błąd. Podobno pomyłki się zdarzają, a skutkiem może być na przykład zaniżenie kwoty zwrotu.

Droższa podróż na majówkę

W nowym tygodniu nietrudno będzie zapomnieć nie tylko o podatkowych obowiązkach. Polska gospodarka udaje się wraz z Polakami na długi weekend. Wystarczy wziąć trzy dni urlopu, by mieć małe wakacje; dziewięć dni wolnego. Jak wskazują dane ZUS, w tym czasie znacząco, bo o jedną piątą, zwiększa się liczba pracowników na chorobowym. Oczywiście będą kontrole.

Podróż na majówkę będzie droższa niż w zeszłym roku. Znacząco wzrosły ostatnio ceny paliw, a zgodnie z naszą zapowiedzią sprzed tygodnia, to nie koniec podwyżek. Analitycy spodziewają się, że średnia świąteczna cena benzyny 95 skoczy do około 5 zł 25 gr, a diesla do około 5 zł 20 gr. Potem nie należy spodziewać się spadków, na co wskazują rosnące ceny w hurcie.

"Przyjaźń" ma odżyć

W nowym tygodniu na Białoruś ma dotrzeć rurociągiem "Przyjaźń" nieskażona ropa z Rosji. Do rafinerii w Płocku powinna dopłynąć najwcześniej pod koniec tygodnia. Dostawy zostały wstrzymane po skażeniu chlorkami organicznymi, przez co ropę z największego na świecie systemu ropociągów przestały odbierać rafinerie w Polsce, wschodnich Niemczech, Czechach, na Białorusi, Słowacji i Węgrzech.

W nowym tygodniu będziemy śledzić postępy śledztwa w sprawie zanieczyszczenia ropy. Rosjanie twierdzą, że ktoś zrobił to celowo, a prezydent Władimir Putin zapowiedział, że w wyjaśnienie sprawy mogą być zaangażowane służby wywiadowcze.

Sprawa nie była szeroko omawiana w Polsce, ale na świecie podkreśla się, że to największy w historii kryzys związany ze skażeniem ropy w rurociągu i że oznacza zmniejszenie podaży ropy o półtora miliona baryłek dziennie. Zauważa się przy tej okazji, że przy jednoczesnym zaostrzeniu amerykańskich sankcji na import ropy z Iranu, Arabia Saudyjska i inne kraje OPEC nie są w stanie zapełnić luki w podaży, przez co nie należy wykluczyć dalszych wzrostów cen ropy.

Inflacja się budzi

Drożejące paliwa oraz niektóre artykuły spożywcze dźwigają poziom inflacji. Po kilku latach symbolicznej lub wręcz ujemnej inflacji, ceny zaczynają rosnąć. W nadchodzących dniach będziemy śledzić przewidywania dotyczące tempa wzrostu cen. Ostatnio pojawiają się prognozy szybszego wzrostu cen, a to z kolei może przyspieszyć powrót do podwyżek stóp procentowych. Według przewidywań, w czwartek Bank Czech podniesie główną stopę do dwóch procent. Cały finansowy świat będzie śledził przede wszystkim czy na podobny krok zdecyduje się Fed, dzień wcześniej, czyli 1 maja.