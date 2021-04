Deweloperzy biją rekordy rozpoczynanych inwestycji i uzyskiwanych pozwoleń. Choć Warszawa pogrążona jest w kryzysie, boom z impetem rozlewa się na dawne stolice województw - pisze w piątek "Rzeczpospolita".

Według szacunków GUS, w marcu deweloperzy ustanowili nowy rekord, ruszając z budową 17,8 tys. mieszkań, o 59 proc. więcej niż rok wcześniej - to jednocześnie nowy miesięczny rekord (po wrześniu 2020 r.).

W całym I kwartale liczba lokali w uruchomionych projektach wyniosła nieco ponad 40 tys., o 26 proc. więcej rok do roku - a bazą jest przecież ostatni wolny od wpływu pandemii kwartał - podał dziennik.

Kryzys w Warszawie, ale w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście gwałtowny skok

"Czerwoną wyspą na deweloperskim rynku jest Warszawa, gdzie liczba mieszkań w nowych projektach w I kwartale br. skurczyła się dramatycznie, o 37 proc., do zaledwie 2,6 tys. To efekt gigantycznych problemów z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę i kurczącymi się zasobami gruntów pod szybką zabudowę" - czytamy.



Jak pisze "Rz", również w Łodzi statystyka poszła w dół o 14 proc., do 1,3 tys. lokali. Pozostałe aglomeracje "wielkiej szóstki": Kraków, Wrocław, Poznań i Trójmiasto (z wiodącym udziałem Gdańska), zanotowały solidne dwu, a nawet trzycyfrowe wzrosty. Do miast, gdzie buduje się ponad 1 tys. lokali kwartalnie, wskoczyły Lublin, Szczecin, Katowice i Rzeszów.



Według gazety, w wielu mniejszych miejscowościach można mówić wręcz o eksplozji podaży i skokowym wzroście deweloperskiej oferty. W marcu deweloperzy dostali zielone światło na stawianie 23,3 tys. mieszkań, o 68 proc. więcej rok do roku - to drugi wynik w historii po grudniowym.