Jacek Sasin zapowiada szybki koniec prac nad powołaniem państwowego giganta spożywczego. Jak pisze „Rzeczpospolita”, Krajowa Grupa Spożywcza będzie składać się z 15 spółek wiodących w produkcji żywności. Jak zauważa "Rzeczpospolita", twórcy tego pomysłu z PiS przekonują, że powołanie Krajowej Grupy Spożywczej służyć będzie wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski na rynkach rolno-spożywczych.

"Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że wojna w Ukrainie diametralnie zmieniła sytuację, powodując wzrost cen podstawowych produktów, wzrost kosztów produkcji i transportu oraz przerwanie łańcuchów dostaw, ograniczenie dostępności zbóż" - mówi "Rzeczpospolitej" Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Zwraca uwagę, że część ekspertów już teraz prognozuje, że ten konflikt militarny może spowodować wzrost ubóstwa żywnościowego na świecie.

"Polsce nie grozi taki kataklizm. Jesteśmy w pełni bezpieczni. Polska jest całkowicie samowystarczalna, jeżeli chodzi o produkcję podstawowych produktów żywnościowych. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski w żaden sposób nie jest zagrożone" - zapewnia szef resortu aktywów państwowych.

"Musimy jednak podejmować kolejne działania, które to bezpieczeństwo wzmocnią, dlatego finalizacja procesu budowy Krajowej Grupy Spożywczej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi" - dodaje.



Sasin zapowiada, że wspólnie z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem ogłoszą listę spółek Skarbu Państwa, które zostaną skonsolidowane w silną Krajową Grupę Spożywczą. "Oczywiście ten proces wymaga jeszcze akceptacji Rady Ministrów, ale liczę, że stanie się to niebawem" - powiedział minister.



Wicepremier zdradza, że grupę będzie tworzyć 15 wiodących spółek podzielonych na sześć segmentów:

produkcja nasienna,

produkcja cukru,

produkcja skrobi,

sektor zbożowo-młynarski,

sektor rolny,

przetwórstwo spożywcze.

Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej to blisko 3,5 mld zł rocznie

Powstanie silna spółka w segmencie rolno-spożywczym, z kapitałem Skarbu Państwa, jakiej dotąd nie było - zapowiada polityk.

Będzie ona zdolna konkurować na rynkach polskim i zagranicznym. To z kolei wzmocni pozycję rynkową spółek z portfela Skarbu Państwa i umożliwi osiągnięcie długofalowego efektu zabezpieczenia rozwoju spółek wchodzących w skład Krajowej Grupy Spożywczej - przekonuje wicepremier. Integratorem grupy ma być Krajowa Spółka Cukrowa.



Według rozmówcy "Rzeczpospolitej" szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej będą oscylowały na poziomie blisko 3,5 mld zł rocznie, co będzie stanowiło wzrost o ponad 35 proc. w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej.