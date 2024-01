Xiaomi wprowadza na rynek serię Redmi Note 13, którą tworzy aż 5 nowych modeli. Najmocniejszym z nich będzie Redmi Note 13 Pro+ 5G. To potężny smartfon, który sprosta każdemu zadaniu.

Xiaomi znowu zaskakuje! Przystępne cenowo smartfony ze średniej półki, które nie ustępują możliwościami flagowym modelom Apple czy Samsunga, są już dostępne w Europie. Wkrótce trafią też do polskich sklepów.

Nadchodząca seria Redmi Note 13 obejmuje aż pięć modeli, różniących się między sobą procesorem, aparatem i możliwością korzystania z ultranowoczesnej sieci 5G. Są to: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 5G oraz Redmi Note 13 4G.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G - potężny smartfon do wielu zadań

Największą uwagę profesjonalistów z pewnością skupi Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G. Smartfon wyposażony został w zagięty po bokach ekran AMODEL 6,67 cala o rozdzielczości 1,5K, który na dodatek ochroni przed uszkodzeniami szkło hartowane Gorilla Glass Victus.

Nowy Xiaomi świetnie poradzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami dzięki zaawansowanemu procesorowi MediaTek Dimensity 7200-Ultra. Ponadto telefon nigdy nie zrobi sobie "wolnego", bo wbudowano w niego baterię 5000 mAh z ultraszybkim ładowaniem 120W HyperCharge. Nie musimy się także martwić o nasze dane, bo zabezpieczy je wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych.

Redmi Note 13 Pro+ 5G przyda się nie tylko w pracy, ale i w życiu prywatnym. Dzięki aparatowi 200 MP z optyczną stabilizacją obrazu możemy uwiecznić chwile warte zapamiętania, takie jak rodzinne wyjazdy. Nieustanną łączność ze światem zapewni nam obsługa ultraszybkiej sieci 5G oraz dwóch kart SIM. Daje to kolejną wygodę, bo w prosty sposób możemy mieć dwa telefony - prywatny i służbowy - w jednym.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G pojawi się w Polsce już 25 stycznia. Ceny urządzenia w złotówkach pozostaje na razie tajemnicą. Na rynkach europejskich zaczyna się one od 199 euro (ok. 870 zł), a kończą na 499 euro (ok. 2200 zł).

Autor: Hubert Wiączkowski /RMF FM