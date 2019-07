Kredyty zaciągane w czasie wakacji 77 proc. pytanych Polaków przeznaczy na remont domu lub mieszkania - tak przynajmniej wynika z danych Związku Banków Polskich. Na 2. i 3. miejscu znalazły się wyjazdy z dziećmi i wczasy rodzinne. W czołówce są też wydatki weselne. Przeciętnie kredyt nie przekracza 5 tys. zł.

Jak się okazuje, kredyt zaciągnięty podczas sezonu wakacyjnego, wcale nie jest przeznaczany - jak mogłoby się wydawać - na urlopowe "szaleństwa".



77 procent pytanych chce wydać pieniądze na remont mieszkania. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się wyjazdy z dziećmi oraz wczasy rodzinne - wskazało je 40 proc. i 27 proc. pytanych. Wydatki weselne to również jeden z głównych powodów wzięcia kredytu.Taką odpowiedź wskazało 15 proc. ankietowanych. 8 procent wymieniło zakup sprzętu RTV/AGD.



Z danych Związku Banków Polskich wynika również, że dla 81 proc. badanych, przeciętna kwota kredytu nie przekracza 5000 złotych. 20 proc. wskazuje, że jest to mniej niż 2000 zł. Co dziesiąty pytany twierdzi, że średnia wartość kredytu zaciągniętego podczas sezonu urlopowego przekracza 5000 zł.



Przy okazji wakacji i urlopu warto też pamiętać o bezpieczeństwie dokumentów.





Co zrobić, kiedy "zniknie" nam karta?

"W trakcie wakacji znacznie łatwiej o kradzież - ponad 40 proc. bankowców wskazuje, że w porównaniu do innych okresów podczas urlopów klienci częściej zastrzegają karty płatnicze i dowody tożsamości" - wynika z danych ZBP.



Najszybszym rozwiązaniem - zdaniem specjalistów - jest zastrzeżenie karty lub dowodu osobistego pod numerem tel. 828 828 828. To międzybankowa infolinia, która umożliwia klientom większości banków zablokowanie transakcji na zgubionej lub skradzionej karcie płatniczej; numer telefonu jest całodobowy i dostępny z każdego miejsca w Polsce i na świecie.

"Odpowiednią ostrożność powinniśmy zachować nie tylko w momencie, kiedy utracimy dokumenty lub karty płatnicze, ale również w przypadku codziennego ich użytkowania. Bezwzględnie pamiętajmy, że w przypadku dowodów tożsamości od 12 lipca obowiązują nowe przepisy, które zabraniają kopiowania dokumentów tożsamości. Prawo pozwala na takie działania wyłącznie wybranym instytucją, do których zalicza się banki i ubezpieczycieli" - czytamy w informacji ZBP.



Wypożyczając samochód, rower, wynajmując mieszkanie czy spędzając urlop w hotelu, nie powinno się dopuszczać do kopiowania dokumentów tożsamości. Dokumenty można pokazać do wglądu.